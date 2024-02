Les prix du pétrole se sont stabilisés dans les premiers échanges asiatiques lundi, après les fortes chutes de la semaine dernière, alors que les tentatives de cessez-le-feu dans le conflit israélo-palestinien se poursuivent et que les États-Unis prévoient de nouvelles frappes contre les groupes soutenus par l'Iran.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 8 cents à 77,41 dollars le baril à 0131 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate sont restés stables à 72,28 dollars le baril.

Les deux références ont terminé la semaine dernière en baisse d'environ 7%. Ils ont chuté de 2 % vendredi après que les données sur l'emploi américain, plus fortes que prévu, aient suggéré que les réductions de taux d'intérêt pourraient être plus éloignées que prévu, et sur les progrès dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Toutefois, les investisseurs sont restés prudents face à toute escalade du conflit au Moyen-Orient, après que les États-Unis ont annoncé de nouvelles frappes contre les groupes soutenus par l'Iran au Moyen-Orient, en réponse à une attaque meurtrière contre les troupes américaines en Jordanie.

Les États-Unis ont également poursuivi leur campagne contre les Houthis soutenus par l'Iran au Yémen, avec 36 frappes samedi contre les groupes dont les attaques contre les navires de transport ont perturbé les routes commerciales mondiales du pétrole, bien que l'approvisionnement n'ait pas été affecté dans une large mesure.

"Étant donné que les frappes militaires américaines évitent d'attaquer directement l'Iran, nous pensons que les négociations sur le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas auront l'effet le plus important, réduisant ainsi les tensions au Moyen-Orient", a déclaré Vivek Dhar, analyste des matières premières à la Commonwealth Bank.

"Les marchés pétroliers réagiront probablement en continuant à écarter les risques de perturbation de l'approvisionnement au Moyen-Orient", a-t-il déclaré dans une note à la clientèle lundi, ajoutant que cela maintiendrait probablement les prix à terme du Brent en dessous de 80 dollars le baril.

Vendredi, le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations d'évasion de sanctions et des saisies liées à un réseau de trafic de pétrole qui, selon lui, finance le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran.

Il a saisi plus de 520 000 barils de pétrole iranien sanctionné à bord du pétrolier Abyss, qui était ancré en mer Jaune et se dirigeait vers la Chine.

L'Iran a exporté entre 1,2 million et 1,6 million de barils de pétrole brut par jour pendant la majeure partie de l'année 2023, ce qui représente 1 % à 1,5 % de l'offre mondiale de pétrole.