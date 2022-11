Les prix du pétrole sont en baisse, les problèmes du COVID-19 chinois freinant la demande.

Le pétrole brut Brent pour livraison en janvier était en baisse de 4 cents à 92,77 $ le baril à 0112 GMT. Le contrat de décembre a expiré lundi à 94,83 $ le baril, en baisse de 1%.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a perdu 18 cents, soit 0,2%, à 86,35 $ le baril.

Les restrictions du COVID-19 en Chine, premier importateur de pétrole brut, ont forcé la fermeture temporaire du centre de villégiature Disney de Shanghai lundi, tandis que la production d'iPhones d'Apple Inc dans une importante usine de fabrication sous contrat pourrait baisser de 30 % en novembre.

"Avec la Chine qui s'en tient à la politique du zéro COVID, les perspectives de la demande de pétrole ont éclipsé un record de données sur les exportations de pétrole des États-Unis de la semaine dernière", a déclaré Tina Teng, analyste de CMC Markets.

Les restrictions strictes liées à la pandémie ont fait chuter l'activité des usines chinoises en octobre et réduit ses importations en provenance du Japon et de la Corée du Sud.

Le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde, Vitol, a également pesé sur le sentiment en déclarant qu'il voyait des signes de destruction de la demande de pétrole, ont indiqué les analystes d'ANZ Research dans une note.

Faisant pression sur les prix du pétrole, la production américaine de pétrole a grimpé à près de 12 millions de barils par jour (bpj) en août, le plus haut niveau depuis le début de la pandémie de COVID-19, même si les entreprises de schiste ont déclaré qu'elles ne s'attendaient pas à ce que la production s'accélère dans les mois à venir.

Cela devrait entraîner une augmentation des stocks de pétrole brut américains d'environ 300 000 barils au cours de la semaine du 28 octobre, tandis que les stocks de distillats et d'essence devraient diminuer, selon un sondage préliminaire de Reuters.

Le sondage a été réalisé avant les rapports de l'American Petroleum Institute prévus mardi à 16h30 EDT (2030 GMT) et de l'Energy Information Administration prévus mercredi à 10h30 (1430 GMT).

Les indices de référence Brent et WTI ont terminé le mois d'octobre en hausse, marquant leurs premiers gains mensuels depuis mai après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, ont annoncé des plans de réduction de la production de 2 millions de bpj.

Lundi, l'OPEP a revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale de pétrole à moyen et long terme, affirmant que 12,1 billions de dollars d'investissements sont nécessaires pour répondre à cette demande malgré la transition vers des sources d'énergie renouvelables.

Le président américain Joe Biden a appelé les compagnies pétrolières et gazières à utiliser leurs bénéfices records pour réduire les coûts pour les Américains et augmenter la production, ou à payer un taux d'imposition plus élevé.