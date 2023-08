Les prix du pétrole ont augmenté en début d'échanges mardi, les inquiétudes concernant l'offre liées aux réductions de production de l'Arabie saoudite et de la Russie ayant soutenu le marché.

Le Brent a augmenté de 37 cents, soit 0,4%, à 85,71 dollars le baril à 0010 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain était à 82,37 dollars le baril, en hausse de 43 cents, soit 0,5%.

Les deux contrats avaient baissé d'environ 1% lors de la session précédente, les investisseurs se préparant à une demande plus faible de la part des deux plus grandes économies du monde, la Chine et les Etats-Unis.

"La hausse du pétrole brut s'est essoufflée, confrontée à une résistance technique clé... Mais la réduction de la production de l'Arabie saoudite et de la Russie pourrait rester un facteur haussier pour les marchés pétroliers", a déclaré Tina Teng, analyste chez CMC Markets, dans une note.

L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial, a déclaré qu'elle prolongerait la réduction volontaire de sa production de pétrole d'un million de barils par jour d'un mois supplémentaire pour inclure le mois de septembre, ajoutant qu'elle pourrait prolonger la réduction au-delà de cette date ou procéder à une réduction plus importante de la production après le mois de septembre.

La Russie a également déclaré qu'elle réduirait ses exportations de pétrole de 300 000 barils par jour en septembre.

"Il n'est pas surprenant de voir l'Arabie saoudite respecter sa promesse de réduire sa production étant donné son rôle de leader au sein de l'OPEP+", a déclaré Vivek Dhar, stratège en matières premières minières et énergétiques à la Commonwealth Bank of Australia, en référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et à ses alliés, dont la Russie est le chef de file.

"La décision de l'Arabie saoudite de prolonger les réductions de production jusqu'en septembre, malgré la hausse des prix à terme du Brent au-dessus de 80 dollars le baril, suggère que le royaume pourrait viser un prix plus élevé que 80 dollars le baril.

Un groupe ministériel de l'OPEP+ qui s'est réuni vendredi n'a apporté aucun changement à la politique actuelle de production de pétrole du groupe après que la décision saoudienne de prolonger sa réduction volontaire de production jusqu'en septembre ait stimulé un rallye.

Lors de sa dernière réunion en juin, l'OPEP+ avait convenu d'un accord général visant à limiter l'offre jusqu'en 2024. Il a maintenu les réductions de la production de pétrole à 3,66 millions de barils par jour pour 2023, et a prolongé et approfondi les réductions à partir de janvier 2024 de 1,4 million de barils par jour supplémentaires. (Reportage d'Emily Chow ; Rédaction de Cynthia Osterman)