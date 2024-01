Les prix du pétrole ont été mitigés mardi, après les pertes subies lors de la session précédente, les marchés mettant en balance les préoccupations économiques générales avec les problèmes de demande et d'approvisionnement aux États-Unis liés aux conditions météorologiques et les tensions persistantes au Moyen-Orient qui ont conduit à de nouveaux détournements de navires-citernes.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont augmenté de 5 cents, soit environ 0,06%, à 78,20 dollars le baril à 0334 GMT. Le contrat s'était établi 14 cents plus bas lundi.

Le brut américain West Texas Intermediate était en baisse de 20 cents, soit 0,28%, à 72,48 dollars le baril après un jour férié aux Etats-Unis lundi.

"Les craintes d'un affaiblissement de la croissance économique ont pesé sur le sentiment dans l'ensemble du complexe des matières premières. Ceci malgré les tensions croissantes en Mer Rouge", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note à la clientèle.

Les actions asiatiques ont chuté à leur plus bas niveau depuis un mois, les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé et le dollar a augmenté mardi, alors que les remarques optimistes des banquiers centraux ont tempéré les attentes de réduction des taux d'intérêt, avant un discours sur les perspectives économiques par la Réserve fédérale américaine Christopher Waller à 1600 GMT mardi.

"A l'heure actuelle, l'attentisme sur le marché pétrolier est relativement fort, l'escalade des conflits géopolitiques étant compensée par l'accumulation (antérieure) des stocks (aux Etats-Unis)", soulignait Leon Li, analyste chez CMC Markets.

Le temps extrêmement froid aux Etats-Unis, qui pourrait réduire la production de pétrole et affecter les opérations des principales raffineries, est également au centre de l'attention, selon les analystes.

La production de pétrole du Dakota du Nord a déjà chuté de 400 000 à 425 000 barils par jour en raison du froid extrême et des problèmes opérationnels connexes.

Au Moyen-Orient, le mouvement houthi du Yémen élargira ses cibles dans la région de la mer Rouge pour y inclure les navires américains, a déclaré lundi un responsable du groupe allié à l'Iran, qui a promis de poursuivre ses attaques après les frappes américaines et britanniques sur ses sites au Yémen.

De plus en plus de pétroliers évitaient le sud de la mer Rouge lundi en raison des perturbations, ce qui augmente le coût du transport maritime et le temps nécessaire pour acheminer le pétrole d'un endroit à l'autre.

Les prix du pétrole ont augmenté de 2 % la semaine dernière en réponse à la montée du conflit dans la région, mais l'absence d'impact direct sur la production de pétrole pourrait limiter les gains, selon les analystes. (Reportage d'Arathy Somasekhar à Houston et de Trixie Yap à Singapour ; rédaction de Jamie Freed)