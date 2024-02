Les prix du pétrole ont peu évolué mardi pour la deuxième journée consécutive, l'incertitude concernant le rythme des réductions potentielles des taux d'intérêt américains et l'impact sur la demande de carburant ayant compensé les inquiétudes concernant les tensions au Moyen-Orient qui pourraient perturber l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent ont baissé de 1 cent, à 81,99 dollars le baril. Le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 1 cent pour atteindre 76,93 dollars le baril.

Les prix du pétrole sont restés pratiquement stables lundi, après avoir augmenté de 6 % la semaine dernière.

Le conflit au Moyen-Orient a maintenu les prix à un niveau élevé.

Lundi, Israël a libéré deux otages israélo-argentins détenus par le Hamas à Rafah lors d'une opération de sauvetage féroce qui a tué 74 Palestiniens dans la ville méridionale de Gaza où environ un million de civils ont trouvé refuge après des mois de bombardements.

Mais les inquiétudes concernant les taux d'intérêt ont limité les gains.

La Fed de New York a déclaré que son enquête de janvier sur les attentes des consommateurs montrait que les perspectives d'inflation dans un an et dans cinq ans étaient inchangées, les deux restant au-dessus du taux cible de la Fed de 2 %.

Si les inquiétudes concernant l'inflation retardent les réductions des taux d'intérêt de la Fed, cela pourrait réduire la demande de pétrole en ralentissant la croissance économique.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues mardi, tandis que les données sur l'inflation britannique et le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro devraient être publiées mercredi.

Les participants au marché attendent les données de l'industrie plus tard dans la journée de mardi sur les stocks de pétrole brut aux États-Unis. Quatre analystes interrogés par Reuters ont estimé en moyenne que les stocks de brut avaient augmenté d'environ 2,6 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 9 février. (Reportage de Stephanie Kelly ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)