Les prix du pétrole sont sur la voie d'un gain hebdomadaire alors que les craintes de récession s'apaisent

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont perdu 34 cents, soit 0,3%, à 99,26 dollars le baril à 0112 GMT, tandis que les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) ont perdu 34 cents, soit 0,3%, à 94,00 dollars le baril.

Le Brent était sur le point de grimper de plus de 4 % pour la semaine, récupérant une partie de la chute de 14 % de la semaine dernière, sa plus grande baisse hebdomadaire depuis avril 2020, sur fond de craintes que la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt n'affecte la croissance économique et la demande de carburant.

Le WTI se dirigeait vers un gain hebdomadaire de plus de 5 %, récupérant environ la moitié de la perte de la semaine précédente.

"Il y a beaucoup d'incertitude sur la demande à court terme. Jusqu'à ce que cela se calme, il (le marché) sera comme cela pendant un certain temps", a déclaré Justin Smirk, économiste principal chez Westpac.

Jeudi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réduit ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole en 2022 de 260 000 barils par jour (bpj). Elle s'attend désormais à ce que la demande augmente de 3,1 millions de bpj cette année.

Cela contredit l'opinion de l'AIE. Cette dernière a relevé ses prévisions de croissance de la demande, à 2,1 millions de bpj, en raison du passage du gaz au pétrole dans la production d'électricité, suite à la flambée des prix du gaz.

Dans le même temps, l'AIE a relevé ses perspectives d'approvisionnement en pétrole russe de 500 000 bpj pour le second semestre 2022, la production du pays s'étant avérée plus résistante que prévu malgré les sanctions liées au conflit en Ukraine. Toutefois, l'AIE a déclaré que l'OPEP aurait du mal à stimuler la production.

"Le panorama net que l'AIE a dressé est un panorama", a déclaré Vivek Dhar, analyste à la Commonwealth Bank. "L'offre russe a été plus résiliente que prévu".

"Évaluer les équilibres pétroliers mondiaux d'ici la fin de l'année en ce moment, étant donné ce qui se passe du côté de la demande par rapport à ce qui se passe du côté de l'offre - c'est juste compliqué. C'est pourquoi vous avez la volatilité quotidienne."