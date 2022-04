Les prix du pétrole tirent les contrats à terme du TSX vers le haut ; l'accent est mis sur les données d'inflation aux États-Unis.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,1 % à 7 h 00 HE.

Les prix du brut ont gagné plus de 4 %, les inquiétudes concernant la demande s'étant apaisées après que Shanghai a assoupli certaines restrictions liées au COVID-19 et que l'OPEP a mis en garde contre une offre restreinte. [O/R]

Les actions mondiales ont glissé à leurs niveaux les plus bas depuis près d'un mois, et le repli des marchés obligataires a repris alors que les investisseurs se préparent à recevoir des données qui montreront probablement que l'inflation annuelle américaine a encore augmenté, renforçant la position de la Réserve fédérale de resserrer agressivement sa politique monétaire. [GLOB/MKTS]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 10 points, soit 0,03%, à 7h01 ET, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 2,25 points, soit 0,05% et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 15,25 points, soit 0,11%. [.N]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,38 % à 21 790,49 lundi. [.TO]

Entre-temps, la Banque du Canada devrait également relever son taux directeur d'un rare demi-point pour le porter à 1 % lors de sa réunion du 13 avril.

Les plus grandes banques canadiennes ont commencé l'exercice 2022 en embauchant à tour de bras, ajoutant du personnel malgré un marché du travail serré, notamment pour renforcer les capacités numériques.

L'Ontario se trouve dans la sixième vague de la pandémie COVID-19 causée par la sous-variante BA.2 hautement transmissible du coronavirus Omicron et les hospitalisations devraient augmenter au cours des prochaines semaines, a déclaré lundi le principal médecin de la province canadienne la plus peuplée.

($1 = C$1.26)