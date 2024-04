Les prix du maïs et du soja aux États-Unis ont augmenté vendredi, les tensions géopolitiques accrues ayant stimulé une série d'achats à bon compte après que les contrats de référence sur les deux marchés soient tombés à leurs plus bas niveaux en plus de six semaines, selon les négociants.

Les contrats à terme sur le maïs ont bénéficié d'un soutien supplémentaire grâce aux informations selon lesquelles l'Agence américaine de protection de l'environnement élargira temporairement les ventes de mélanges d'essence à forte teneur en éthanol cet été.

Le Chicago Board of Trade a enregistré une hausse de 6-3/4 cents pour le maïs de juillet, à 4,43 dollars le boisseau. Le soja de juillet a gagné 16-3/4 cents à 11,65-3/4 dollars le boisseau, après avoir chuté à 11,45-3/4 dollars, son niveau le plus bas depuis le 29 février. Le blé de juillet CBOT a terminé en hausse de 13-3/4 cents à 5,66-3/4 dollars le boisseau.

Les analystes ont indiqué que les négociants avaient pris des positions à l'approche du week-end et après les récentes baisses. Malgré la hausse de la clôture de vendredi, le maïs de juillet a terminé la semaine en baisse de 0,95 %, le soja de juillet a baissé de 1,8 % et le blé de juillet a baissé de 0,7 %.

Le maïs a bénéficié de l'annonce par l'EPA de l'élargissement de la période de vente estivale de l'essence contenant des mélanges plus élevés d'éthanol à base de maïs, dans le but de réduire les perturbations potentielles de l'approvisionnement dans le cadre des conflits en cours en Ukraine et au Moyen-Orient.

Cette mesure "n'entraînera pas une forte augmentation de la demande d'éthanol. Elle permettra plutôt d'éviter une baisse saisonnière de la demande. Son impact sur le marché est plus psychologique", a écrit Arlan Suderman, économiste en chef de StoneX pour les matières premières, dans une note à l'intention des clients.

Les informations faisant état de tirs de missiles israéliens sur l'Iran au cours de la nuit ont alimenté les craintes d'une escalade du conflit au Moyen-Orient et ont fait grimper les prix du blé de 4 % après l'apparition des premières informations sur les tirs. Les négociants ont craint que l'expansion de la violence dans la région n'ait un impact sur les expéditions dans la région et en provenance de Russie, le plus grand exportateur de blé au monde et un allié de l'Iran.

Mais Téhéran a minimisé l'incident et a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de prendre des mesures de rétorsion.

Les prix du pétrole brut ont également réduit leurs gains après avoir augmenté en raison des craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient.

Les hausses du soja ont été limitées en partie par l'arrivée aux États-Unis d'huiles de cuisson en provenance de l'étranger, ce qui a pesé sur le marché de l'huile de soja, a déclaré Don Roose, président de la société U.S. Commodities, basée dans l'Iowa. Les contrats à terme de l'huile de soja de juillet du CBOT ont atteint leur niveau le plus bas au début du mouvement avant de rebondir.