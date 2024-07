Les prix du soja et du maïs à Chicago ont baissé lundi, alors que les prévisions de pluie dans la ceinture agricole américaine ont atténué les inquiétudes concernant l'impact potentiel du temps chaud et sec sur les rendements des cultures.

Le blé s'est également replié après des prévisions de rendements élevés aux États-Unis au printemps et des prix bas offerts par les exportateurs de la mer Noire.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en baisse de 1,5 % à 10,33 dollars le boisseau à 1055 GMT.

Le maïs CBOT a glissé de 0,4% à 4,08-1/4 dollars le boisseau.

Le marché avait d'abord anticipé que la chaleur extrême et la sécheresse dans le Midwest américain réduiraient la production de maïs et de soja, mais les prévisions météorologiques récentes ont indiqué que le temps chaud et sec serait temporaire, selon les analystes.

Le secteur des oléagineux a été soutenu par les perspectives réduites des récoltes de colza et de tournesol dans l'Union européenne cette année.

Le groupe d'achat taïwanais MFIG a lancé un appel d'offres international pour acheter jusqu'à 65 000 tonnes de maïs destiné à l'alimentation animale, en provenance des États-Unis, du Brésil, d'Argentine ou d'Afrique du Sud, ont indiqué lundi des négociants européens.

Le blé a baissé de 0,5% à 5,20-3/4 dollars le boisseau.

Les cotations du blé tendre français ont de nouveau chuté la semaine dernière pour atteindre leur niveau le plus bas depuis huit ans, alors que seule la moitié de la récolte est en bon état, tandis que la moisson reste très en retard par rapport à la moyenne, le temps humide tout au long du cycle continuant à peser sur les cultures.

La société russe de conseil agricole Sovecon a révisé ses prévisions pour la récolte de blé russe de 2024 à 84,7 millions de tonnes métriques, en hausse par rapport à sa précédente estimation de 84,2 millions de tonnes, a-t-elle déclaré vendredi. (Reportage de Mei Mei Chu à Pékin et de Nigel Hunt à Londres ; Rédaction de Kirsten Donovan)