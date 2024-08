Les prix à terme du maïs et du soja à Chicago ont augmenté vendredi, mais sont restés proches de leurs plus bas niveaux depuis quatre ans et se sont dirigés vers des pertes hebdomadaires, alors que les prévisions d'un temps frais et pluvieux dans la ceinture de maïs des États-Unis ont amélioré les perspectives d'approvisionnement.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) était en hausse de 1,3 % à 10,30 dollars le boisseau à 11h00 GMT. Le contrat a perdu 1,7 % pour la semaine, ayant atteint 10,13 $ jeudi, son plus bas niveau depuis 2020.

Le maïs CBOT a augmenté de 0,5% à 4,00-1/2 le boisseau, mais était en baisse de 2,3% par rapport à la clôture de vendredi dernier, après être tombé à 3,95 $ jeudi, également le plus bas depuis 2020.

"Les conditions américaines sont excellentes, il est donc difficile de justifier des prix élevés", a déclaré Dennis Voznesenski, analyste à la Commonwealth Bank.

"Les perspectives pour le maïs et le soja américains sont très bonnes", a-t-il ajouté, précisant que les récoltes sud-américaines avaient déjà permis de bien approvisionner les marchés.

Les négociants ont indiqué que les agriculteurs américains avaient commencé à vendre le maïs et le soja stockés à partir de la récolte de 2023, car les chances de voir les prix augmenter s'amenuisent et ils cherchent à faire de la place pour la prochaine récolte.

"Ces derniers mois, les tendances baissières observées sur les marchés du maïs et du blé ont été largement alimentées par des données positives sur les récoltes aux États-Unis", a déclaré l'analyste BMI dans une note vendredi, ajoutant que le sentiment baissier devrait persister jusqu'à la fin de l'année 2024.

Les spéculateurs anticipant une offre abondante ont accumulé d'importantes positions courtes nettes sur le soja, le maïs et le blé du CBOT. Les fonds étaient vendeurs nets de maïs et de soja et acheteurs nets de blé jeudi, selon les traders.

Le blé CBOT était en baisse de 0,4 % à 5,30 dollars le boisseau, mais devait afficher un gain hebdomadaire d'environ 1,2 %, les négociants évaluant l'impact sur la production des conditions météorologiques défavorables en Europe et en Chine.

La récolte de blé tendre en France, touchée par la pluie, était achevée à 67 % au 29 juillet, contre 86 % à la même date il y a un an, selon les données de l'office agricole FranceAgriMer vendredi.

Les producteurs et les négociants s'attendent à l'une des plus petites récoltes de blé français depuis des décennies, après des mois de fortes pluies qui ont affecté les semis et la croissance des cultures.

Le vice-premier ministre chinois Liu Guozhong a exhorté les autorités locales à s'efforcer de minimiser les pertes agricoles et à garantir une solide récolte céréalière d'automne après les pluies torrentielles et les inondations qui ont frappé le Henan, la plus grande province productrice de blé du pays. (Reportage de Nigel Hunt à Londres et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Mark Potter)