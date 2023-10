Les prix du zinc à Londres ont baissé mardi, la fermeté du dollar ayant rendu les métaux vendus au prix du billet vert plus chers pour les détenteurs d'autres devises, tandis qu'une augmentation attendue de l'offre devrait peser sur la poursuite de la hausse des prix.

Le zinc à trois mois sur le London Metal Exchange a chuté de 1,8% à 2 554 dollars la tonne à 0453 GMT, en recul par rapport à son plus haut niveau depuis le 10 mai de 2 675 dollars la tonne atteint lors de la session précédente. Le contrat a augmenté de 11% au cours du troisième trimestre.

Les stocks de zinc combinés dans les entrepôts du LME et du SHFE ont diminué au cours des deuxième et troisième trimestres, mais ont tout de même augmenté de 165% depuis le début de l'année pour atteindre 134 904 tonnes, selon les données de la bourse. < MZNSTX-TOTAL>< ZN-STX-SGH>

Le taux de déclin hebdomadaire a ralenti ces dernières semaines, selon les données.

Le dollar s'est maintenu à de nouveaux sommets en raison de l'opinion selon laquelle la Réserve fédérale maintiendra les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps.

"Nous nous attendons à ce que les prix restent relativement stables au cours des prochains mois, car l'amélioration progressive de la production minière et raffinée contribue à réduire l'étroitesse du marché... Des signes timides indiquent que les fonderies européennes pourraient recommencer à augmenter leur production en 2023", a déclaré l'unité d'analyse BMI de Fitch Solutions dans un rapport.

"Nous maintenons nos prévisions de prix à 2 550 dollars la tonne en moyenne sur 2023, ce qui implique des prix à 2 212 dollars la tonne en moyenne sur la période septembre-décembre. Au-delà de 2023, notre opinion à long terme sur les prix du zinc reste négative", indique le rapport.

Le cuivre du LME a perdu jusqu'à 0,6 % pour atteindre 8 004,50 dollars la tonne métrique, son niveau le plus bas depuis le 26 mai, tandis que le plomb a atteint son niveau le plus bas en cinq mois, à savoir 2 137 dollars la tonne.

Les stocks de cuivre dans les entrepôts enregistrés au LME < MCUSTX-TOTAL> ont augmenté à 169 300 tonnes, le plus haut depuis mai 2022. Les stocks de plomb du LME < MPBSTX-TOTAL> ont atteint leur plus haut niveau depuis juin 2021, à 78 325 tonnes.

Pendant ce temps, les données du COMEX ont montré que les gestionnaires de fonds étaient de plus en plus baissiers sur le cuivre, avec des positions courtes qui ont bondi à 77 276 contrats, le plus haut depuis mars 2020.

L'aluminium du LME a diminué de 0,5 % à 2 309 $, tandis que le nickel a augmenté de 0,3 % à 18 800 $ la tonne et l'étain a grimpé de 1,7 % à 23 900 $.

Pour les dernières nouvelles sur les métaux et d'autres sujets, cliquez sur ou (Reportage de Mai Nguyen à Hanoi ; Rédaction de Sohini Goswami)