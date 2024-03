Les pressions sur les prix en Inde diminuent, mais les hausses temporaires des prix des denrées alimentaires freinent une baisse plus rapide de l'inflation globale vers l'objectif de 4 % de la banque centrale, a déclaré la Reserve Bank of India (RBI) dans son bulletin de mars publié mardi.

"L'inflation est en baisse ; le déclin régulier de l'inflation de base aurait ramené l'inflation globale vers l'objectif de 4 % encore plus tôt et plus rapidement, si ce n'était de l'incidence répétée des pressions de courte durée sur les prix des denrées alimentaires", a déclaré la RBI dans un article du bulletin.

La politique monétaire doit rester dans un mode de minimisation des risques, guidant l'inflation vers l'objectif tout en soutenant l'élan de la croissance, a déclaré la RBI.

L'inflation de détail indienne était de 5,09 % en février, contre 5,1 % en janvier. L'inflation de base, qui exclut les prix volatils de l'alimentation et de l'énergie, était estimée à 3,3 %-3,4 % en février, selon les économistes.

Les chiffres de l'inflation pour janvier et février indiquent que la détente hivernale des prix des légumes s'est avérée "superficielle et de courte durée", a déclaré la RBI.

Alors que les économies mondiales sont confrontées à des risques géopolitiques et climatiques extrêmes, l'économie indienne bénéficie d'une configuration macroéconomique favorable qui peut lui servir de tremplin pour accélérer la trajectoire de croissance, a déclaré la banque centrale.

Sur la période 2021-24, la croissance de l'économie indienne a été en moyenne supérieure à 8 % et les fondamentaux sous-jacents indiquent qu'elle peut être maintenue et même renforcée, a déclaré la banque centrale.

"La grande visibilité de la demande structurelle et les bilans plus sains des entreprises et des banques seront probablement les forces galvanisantes de la croissance à l'avenir."

La demande globale au troisième trimestre de 2023-24 était axée sur l'investissement, avec quelques indications d'une reprise du cycle d'investissement privé, tandis que les indicateurs de haute fréquence indiquent une verve continue dans les conditions de la demande intérieure, a déclaré la RBI.

Entre-temps, le déficit de la balance courante du pays est modeste et les tampons externes restent résistants, a déclaré la RBI.