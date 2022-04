Les prix en Asie baissent en raison de la faiblesse de la demande et de l'abondance de l'offre européenne

Le prix moyen du GNL pour livraison en juin en Asie du Nord-Est a été estimé à 23,50 $ par million de British thermal units (mmBtu), soit une baisse de 1,90 $, ou 7,5 %, par rapport à la semaine précédente, selon des sources industrielles.

En début de semaine, la société russe Gazprom a interrompu l'approvisionnement en gaz de la Pologne et de la Bulgarie pour avoir refusé de payer le gaz via son nouveau mécanisme de paiement, ce qui a fait grimper les prix du gaz en Europe et fait bondir les prix spot du GNL au Japan-Korea-Marker de Platts.

Alex Froley, analyste GNL au sein de la société de renseignements ICIS, a déclaré que bien que les prix aient augmenté cette semaine, ils n'ont pas atteint les niveaux observés en mars, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, ou lorsque la demande hivernale suscitait des craintes en décembre.

"Trois pays européens ont maintenant cessé de recevoir du gaz russe. La Lituanie a volontairement cessé ses achats tandis que la Russie a coupé les approvisionnements de la Pologne et de la Bulgarie. Cela va augmenter la demande ponctuelle de GNL dans la région", a déclaré M. Froley.

"Toutefois, cela ne devrait pas ajouter trop de pression supplémentaire sur le marché à ce stade, car nous sommes maintenant dans la saison intermédiaire entre les pics de demande d'hiver et d'été, tandis que la Chine pourrait libérer certaines cargaisons pour les vendre ailleurs, car les blocages ralentissent l'activité économique", a-t-il ajouté.

Les analystes de Refinitiv ont déclaré que les prix devraient être plafonnés autour de la fourchette des 20 $/MMBtu, car la demande de l'Asie du Nord reste calme en raison des niveaux de stocks plus élevés au Japon et des lockdowns liés au Covid-19 en cours en Chine.

En Europe, le continent a atteint un nouveau record pour les importations de GNL en avril, battant les niveaux de janvier qui dépassaient les 10 millions de tonnes, selon les données de Refinitiv.

Au 28 avril, l'Europe a importé 12 millions de tonnes de GNL, dont environ 7,3 millions de tonnes à destination de l'Europe du Nord-Ouest : Grande-Bretagne, France, Pays-Bas et Belgique.

D'autre part, les importations de l'Asie sont prévues à 20,55 millions de tonnes en avril, ce qui serait le plus bas depuis juin 2020, selon la société de renseignement de données Kpler. La part de la Chine est attendue à environ 4,56 millions de tonnes, ce qui serait le plus faible depuis octobre 2019.

L'indice Spark Commodities pour l'Europe du Nord-Ouest (Spark NWE), qui évalue le GNL expédié en Europe sur la base d'une livraison au départ de l'expédition (DES) en tant que différentiel par rapport au prix TTF, a atteint un record de 7,455 $/mmBtu de réduction par rapport au prix TTF.

"L'évaluation de -7,455 $ pour mai 2022 signifie que le GNL DES NWE est évalué à une remise de 7,455 $/mmBtu par rapport au TTF pour les livraisons de GNL dans le nord-ouest de l'Europe en mai", a déclaré Henry Bennett chez Spark Commodities.

"Ce différentiel est un rabais record et est motivé par les grands volumes de GNL dirigés vers le nord-ouest de l'Europe combinés à la capacité d'importation limitée", a-t-il ajouté.