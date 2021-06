Les prix grimpent encore en mai mais les premiers signes de modération sont là

Washington (awp/afp) - Les prix ont continué de grimper en mai aux Etats-Unis dans un contexte de croissance soutenue de l'économie américaine mais les premiers signes de modération de l'inflation sont apparus.

Avec un bond de 3,9% sur un an, l'inflation a augmenté à son rythme le plus rapide depuis 2008, tirée en particulier par la hausse vertigineuse des prix de l'énergie (+27,4%) tandis que les prix des aliments ont augmenté modérément de 0,4%.

"Nous n'anticipons pas d'inflation galopante", a pourtant souligné Gregory Daco, chef économiste chez Oxford Economics.

D'autant que l'inflation a enregistré en mai son premier ralentissement depuis le début de l'année si l'on compare son rythme à celui enregistré en avril (+0,4% contre +0,6%).

Le président de la banque centrale américaine (Fed), Jerome Powell, martèle depuis des mois que l'accélération de l'inflation est un phénomène transitoire résultant de la réouverture de l'économie et de la reprise accélérée dans les secteurs tels que l'aérien ou l'énergie qui avaient été les plus affectés par la pandémie de Covid-19.

De nombreux économistes soulignent également que la base de comparaison est tronquée puisque les données actuelles sont comparées avec celles d'il y a un an, quand la pandémie faisait des ravages et que des pans entiers de l'activité économique étaient paralysés.

C'était notamment le cas des secteurs des loisirs, du voyage, de l'hôtellerie et de l'énergie, ceux qui enregistrent de fortes hausses des prix.

Pic atteint ?

"Regardez les catégories où ces prix augmentent vraiment, vous verrez qu'il s'agit généralement de zones directement concernées par la réouverture de l'économie", a ainsi fait valoir Jerome Powell mardi lors d'une audition devant le Congrès.

La semaine dernière, il avait déjà estimé que certaines pressions inflationnistes devraient "s'inverser avec le temps".

Pour Ian Shepherdson chef économiste chez Pantheon Macroeconomics, l'inflation sous-jacente (excluant les prix de volatiles de l'alimentaire et de l'énergie) pourrait déjà avoir atteint un "pic" en mai.

Malgré la hausse des prix, la confiance des consommateurs s'est nettement améliorée en mai, portée par les perspectives économiques qui rendent les ménages plus optimistes pour la conjoncture à venir, selon l'estimation finale de l'enquête de l'Université du Michigan publiée vendredi.

Et, les consommateurs interrogés pensent aussi que les flambées des prix seront "principalement temporaires".

Parallèlement, le département du Commerce a publié vendredi les données sur les revenus et dépenses des ménages.

Les revenus ont continué de diminuer mais un peu moins que prévu (-2,3% contre -2,5% attendu) après leur chute historique de 13,1% en avril.

Jusqu'en mars, des millions d'Américains avaient bénéficié de chèques de la part du gouvernement envoyés dans le cadre d'un plan de relance.

"La baisse des revenus personnels en mai reflète principalement une diminution des dépenses gouvernementales en matière de prestations sociales", a rappelé le département du Commerce qui note en outre la diminution d'allocations chômage.

Les dépenses des ménages sont, elles, restées inchangées alors que les analystes tablaient sur une légère hausse (+0,3%).

"Ne nous inquiétons pas des baisses de revenus et des dépenses", a ainsi commenté Ian Shepherdson qui s'attend à ce que les revenus et les dépenses rebondissent au cours des deux prochains mois non pas en raison d'aides gouvernementales mais à la faveur de la reprise économique et de l'emploi.

Et, "même si les dépenses n'étaient que stables en juin, l'ensemble du deuxième trimestre enregistrera une hausse de 10,2% de la consommation réelle", explique l'économiste.

De son côté, Gregory Daco souligne que "la grande rotation des dépenses de consommation s'est accélérée en mai alors que les ménages ont délaissé les biens devenus chers au profit de services".

Il constate que "des fondamentaux solides continuent de soutenir les dépenses de consommation", citant l'amélioration des conditions sanitaires, l'augmentation de l'emploi et des salaires ainsi que 2.500 milliards de dollars d'épargne excédentaire.

Oxford Economics table ainsi sur une croissance des dépenses de consommation d'environ 9% cette année, "le taux le plus élevé depuis 1946", souligne Gregory Daco.

De quoi alimenter la croissance de la première économie du monde. La Fed a déjà relevé sa prévision de croissance pour 2021, à 7%.

