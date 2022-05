Les prix record des maisons aux États-Unis et la hausse des prêts hypothécaires dépriment les ventes de maisons neuves.

Les ventes de nouvelles maisons unifamiliales américaines ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux ans en avril, probablement en raison de la hausse des taux hypothécaires et des prix records qui ont évincé du marché immobilier les premiers acheteurs et les personnes à la recherche de propriétés d'entrée de gamme.

La quatrième baisse mensuelle consécutive des ventes rapportée par le département du commerce mardi s'ajoute aux données de la semaine dernière montrant un plongeon des permis de construire de maisons unifamiliales en avril et une faiblesse continue des ventes de maisons d'occasion, suggérant que la demande de logements se refroidit.

Mais le ralentissement du marché du logement est susceptible d'être limité par le niveau record des stocks. Il s'agit du segment de l'économie le plus sensible aux taux d'intérêt. La Réserve fédérale augmente les coûts d'emprunt pour freiner la demande intérieure et maîtriser l'inflation.

"L'activité sur le marché du logement s'est considérablement refroidie ces derniers mois, parallèlement au récent bond des taux hypothécaires", a déclaré Daniel Silver, économiste chez JPMorgan à New York. "Si la hausse des taux a probablement pesé sur les ventes, les limites de l'inventaire disponible et les prix élevés des maisons peuvent également freiner l'activité."

Les ventes de logements neufs ont plongé de 16,6 % à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 591 000 unités le mois dernier, soit le plus bas niveau depuis avril 2020. Le rythme des ventes de mars a été révisé à la baisse à 709 000 unités, contre 763 000 unités précédemment signalées. Les ventes ont chuté de 5,9 % dans le Nord-Est et ont dégringolé de 15,1 % dans le Midwest. Elles ont chuté de 19,8 % dans le Sud densément peuplé et ont diminué de 13,8 % dans l'Ouest.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu que les ventes de logements neufs, qui représentent 9,5 % des ventes de logements aux États-Unis, tomberaient à un taux de 750 000 unités. Les ventes ont chuté de 26,9 % sur une base annuelle en avril. Elles ont atteint un taux de 993 000 unités en janvier 2021, soit le niveau le plus élevé depuis la fin de 2006.

Bien que volatiles d'un mois sur l'autre, les ventes de logements neufs sont un indicateur avancé du marché immobilier car elles sont comptabilisées à la signature d'un contrat.

Les actions de Wall Bourse étaient en baisse. Le dollar a glissé contre un panier de devises. Les prix du Trésor américain ont augmenté.

ABORDABILITÉ RÉDUITE

L'hypothèque à taux fixe de 30 ans a bondi au-dessus de 5 % en avril pour la première fois depuis février 2011, selon les données de l'agence de financement hypothécaire Freddie Mac. Il a bondi, atteignant une moyenne de 5,25 % au cours de la semaine se terminant le 19 mai.

La Fed a augmenté son taux d'intérêt directeur de 75 points de base depuis mars. La banque centrale américaine devrait augmenter ce taux d'un demi-point de pourcentage lors de chacune de ses prochaines réunions politiques en juin et juillet.

Les données de la semaine dernière ont montré que les ventes de logements précédemment possédés ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux ans en avril, tandis que les permis de construire de logements unifamiliaux étaient les plus bas depuis octobre dernier. La confiance des constructeurs de maisons unifamiliales était proche de son plus bas niveau depuis deux ans en mai.

Bien que le ralentissement du marché du logement puisse peser sur la croissance économique ce trimestre, les économistes n'ont pas tiré la sonnette d'alarme.

"Le marché du logement est maintenant revenu à des niveaux pré-pandémiques, donc ce coup massif en avril ne doit pas être interprété comme l'éclatement d'une bulle", a déclaré Jeffrey Roach, économiste en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

La modération de la progression des ventes pourrait permettre à l'offre d'augmenter et de ralentir la croissance à deux chiffres des prix. Le prix médian des maisons neuves en avril a grimpé de 19,6 % par rapport à l'année précédente pour atteindre un record de 450 600 $. Le prix moyen des maisons a augmenté beaucoup plus rapidement, soit de 31,2 %, pour atteindre 570 300 $, ce qui suggère une augmentation plus forte des prix des maisons bas de gamme.

"Combinez cela avec une augmentation significative des coûts de financement et une sensibilité accrue aux prix sur le marché des maisons de démarrage et il semble que la répercussion des coûts par les constructeurs a été un facteur important dans la chute des ventes, peut-être aussi important que l'augmentation des taux hypothécaires", a déclaré Chris Low, économiste en chef chez FHN Financial à New York.

Pratiquement toutes les maisons vendues le mois dernier étaient au-dessus du niveau de prix de 200 000 $. Il y avait 444 000 nouvelles maisons sur le marché à la fin avril, contre 410 000 unités en mars. Les maisons en construction constituaient environ 65 % de l'inventaire, les maisons à construire représentant environ 27 %.

L'arriéré de maisons dont la construction a été approuvée, mais qui n'ont pas encore été commencées, n'a jamais été aussi élevé, car les constructeurs doivent faire face à des pénuries et à des prix plus élevés pour des intrants comme le bois de charpente, ainsi que les armoires, les portes de garage, les comptoirs et les appareils électroménagers.

Au rythme des ventes d'avril, il faudrait 9,0 mois pour écouler l'offre de maisons sur le marché, contre 6,9 mois en mars.

Le ralentissement de l'activité était également évident dans une enquête de S&P Global mardi, montrant que son indice de production PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à une lecture de 53,8 en mai, contre 56,0 en avril.

Le rythme de croissance le plus faible en quatre mois a été attribué à "des pressions inflationnistes élevées, une nouvelle détérioration des délais de livraison des fournisseurs et une croissance plus faible de la demande." Une lecture supérieure à 50 indique une expansion dans le secteur privé.

"Il est probablement encore trop tôt pour dire si les récentes baisses reflètent simplement un retour à des modèles pré-pandémiques ou un ralentissement peut-être plus profond", a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup à New York.