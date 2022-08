Les prix record des matériaux pèsent sur la construction au 2e trimestre

Zurich (awp) - Le secteur principal de la construction en Suisse a vu son chiffre d'affaires s'apprécier au deuxième trimestre 2022, mais la hausse a été relativisée par la forte progression des prix des matériaux de construction, de l'énergie et du transport. La dynamique de croissance devrait s'accélérer au troisième trimestre mais ralentir à moyen terme.

Entre avril et juin, le chiffre d'affaires de la construction a progressé de 6,1% sur un an à 6,1 milliards de francs suisses, révèle mercredi l'enquête trimestrielle de la Société suisse des entrepreneurs (SSE). Toujours dans le secteur principal, les entrées de commandes ont augmenté de 12% à 6,4 milliards. "Tant les maîtres d'ouvrage privés que publics ont autorisé beaucoup plus de mandats", écrit la faîtière.

Cette progression a cependant été relativisée par l'explosion des coûts de nombreux matériaux de construction mais aussi de ceux du transport et de l'énergie. Le prix des barres d'armature a ainsi bondi de 87%, tout comme ceux des tubes en plastique (+19%), du bois équarri (+14%) et du bitume (+12%). Le diesel a quant à lui pris 45% en moyenne.

Sur le plan de la main d'oeuvre également, la situation est tendue, le taux de chômage dans la construction n'étant que de 2,5% en juin. Une part de 40% des entreprises indiquent avoir engagé davantage de personnel.

A court terme, soit pour le troisième trimestre, la SSE prévoit une hausse du chiffre d'affaires de 8,9% sur un an, soit davantage qu'au deuxième trimestre.

A moyen et long termes en revanche, le secteur de la construction devrait croître à un rythme plus lent, en raison des hausses des taux d'intérêt. "Une hausse des taux de 1,0% signifie que les dépenses de construction diminuent globalement de 1,6% sur une période de six ans", explique la SSE.

