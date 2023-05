Les prix records de l'or vont freiner la demande indienne en juin et septembre - WGC

Aujourd'hui à 08:21 Partager

La demande d'or indienne a chuté de 17% au cours du trimestre de mars pour atteindre son niveau le plus bas en 10 trimestres et devrait rester modérée même au cours des trimestres de juin et de septembre en raison des prix record, a déclaré le Conseil mondial de l'or (CMO) vendredi.

La baisse des achats dans le deuxième plus grand consommateur d'or au monde pourrait limiter la reprise des prix mondiaux, l'or se négociant près de ses plus hauts niveaux historiques. La baisse de la demande d'importations d'or pourrait également contribuer à réduire le déficit commercial de l'Inde et à soutenir la roupie. La demande au cours du trimestre de mars est tombée à 112,5 tonnes, la demande de bijoux et d'investissement ayant baissé en raison d'une reprise des prix locaux, qui ont atteint un record de 61 845 roupies (757,38 $) pour 10 grammes jeudi, a déclaré le WGC. "La faiblesse de la demande devrait se poursuivre au cours des deux prochains trimestres", a déclaré Somasundaram PR, directeur général régional des opérations indiennes du WGC. "Elle pourrait se redresser au dernier trimestre si la mousson apporte de bonnes précipitations. Les bonnes précipitations de la mousson entraînent généralement une augmentation de la production de céréales vivrières et améliorent les revenus des agriculteurs. Les deux tiers de la demande d'or de l'Inde proviennent généralement des zones rurales, où les bijoux constituent traditionnellement une réserve de richesse. L'Inde a récemment célébré Akshaya Tritiya, le deuxième plus grand festival d'achat d'or après Dhanteras, mais la demande pendant le festival a été légèrement plus faible que l'année dernière, a-t-il déclaré. La hausse des prix de l'or a incité certaines personnes à vendre leurs vieux bijoux et pièces de monnaie, ce qui a entraîné une augmentation des stocks de ferraille. Au cours du trimestre de mars, les approvisionnements en ferraille ont augmenté de 25 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 34,8 tonnes, le chiffre le plus élevé des dix derniers trimestres, selon les données publiées par le WGC vendredi. La demande d'or de l'Inde en 2023 pourrait se situer entre 750 et 800 tonnes, contre 774,1 tonnes en 2022, a indiqué M. Somasundaram. (1 $ = 81,6570 roupies indiennes)