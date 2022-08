Les prix sont restés stables en juillet

Zurich (awp) - L'inflation est restée stable en Suisse en juillet, sous l'effet notamment de la baisse des prix du mazout, alors que ceux du gaz ont augmenté. Le renchérissement annuel s'est inscrit à 3,4%, au même niveau que le mois précédent et dans la fourchette des attentes de nombreux analystes.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a accéléré de 3,4% sur un an en juillet, après avoir crû de 3,4% le mois précédent, de 2,9% en mai, de 2,5% en avril et de 2,4% en mars. Comparé au mois précédent, l'IPC est resté stable à 104,5 points, a détaillé merdredi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.

Ces chiffres s'affichent dans la fourchette des prévisions des économistes sondés par l'agence AWP, qui tablaient sur une hausse des prix comprise entre 3,0% et 3,7% sur un an et entre -0,4% à +0,4% durrant le mois sous revue.

L'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors produits frais et énergie, s'est établie à +2% sur un an, contre +1,9% en juin et à -0,2% sur un mois. Malgré un repli de 0,7% en variation mensuelle, les produits importés (+8,4% sur un an) ont fait gonfler la facture annuelle, quand les produits indigènes - en hausse de 0,2% en l'espace de trente jours - n'ont renchéri que de 1,8% dans le même temps.

vj/rq