Les prix spot asiatiques restent à leur plus bas niveau depuis 21 mois

Les prix spot du gaz naturel liquéfié (GNL) en Asie sont restés stables cette semaine, à leur plus bas niveau depuis juillet 2021, en raison de la faiblesse de la demande et de la solidité des stocks en Chine, au Japon et en Corée.

Le prix moyen du GNL pour une livraison en mai en Asie du Nord-Est était de 12,50 dollars par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu), inchangé par rapport à la semaine précédente, selon les estimations des sources industrielles. Les prix ont chuté de 55 % depuis le début de l'année et de plus de 82 % par rapport au pic de 70,50 $/mmBtu atteint en août 2022. "Les moteurs de la demande en Asie du Nord sont toujours errants, même pour les cargaisons spéculatives hors saison. Les prix semblent être déterminés par le sentiment corrélé aux marqueurs du hub de l'euro", a déclaré Toby Copson, responsable mondial du négoce chez Trident LNG. "Je m'attends à ce que nous évoluions dans cette fourchette étroite pendant la saison intermédiaire, jusqu'à ce qu'un certain élan émerge pour les services publics, alors que les stocks chinois et coréens semblent remplis", a-t-il ajouté. Tobias Davis, responsable du GNL pour l'Asie chez le courtier Tullett Prebon, a déclaré que le marché avait connu de "nouvelles poussées de demande" de la part de la société thaïlandaise PTT qui a levé environ 10 cargaisons à 12-13 $/mmBtu et a lancé un appel d'offres pour des volumes supplémentaires pour mai-septembre, tandis que les Philippines ont décroché leur première cargaison d'importation de GNL auprès de Vitol et que les utilisateurs finaux indiens continuent de sélectionner des volumes prompts. "Les prix inférieurs à 13 $/mmBtu continuent de décourager la Chine, qui reste calme et sur la touche avec des offres opportunistes, tandis que le stockage sain au Japon et en Corée continue de maintenir à distance la demande importante des utilisateurs finaux", a ajouté M. Davis. L'Europe reste une destination favorable pour les cargaisons, malgré une série de grèves en France qui ont réduit les importations de GNL du pays d'environ un million de tonnes en mars, les cargaisons ayant été détournées vers les terminaux voisins. Ken Kiat Lee, analyste principal au cabinet de conseil FGE, a déclaré que malgré le début plus froid de l'intersaison en Europe - les mois qui suivent l'hiver et précèdent l'été - les prix ont continué à évoluer de manière latérale, la plupart des marchés étant assis sur des stocks de gaz supérieurs à la moyenne. S&P Global Commodity Insights a évalué son prix de référence quotidien pour le GNL de l'Europe du Nord-Ouest (NWM) pour les cargaisons livrées en mars sur une base ex-ship (DES) à 12,374 $/mmBtu le 5 avril, soit une réduction de 1,90 $/mmBtu par rapport au prix du gaz de mai au centre néerlandais TTF, selon Allen Reed, rédacteur en chef d'Atlantic LNG. M. Reed a indiqué que l'écart entre les prix du gaz et du GNL en Europe avait atteint un niveau record sur plusieurs mois le 4 avril - avec une décote de 2,20 dollars par rapport aux prix du gaz néerlandais pour le mois de mai - et qu'il était en grande partie dû à des grèves dans les terminaux GNL français. Selon Edward Armitage, analyste chez Spark Commodities, les taux de fret spot pour le GNL ont chuté en raison de la baisse des prix du gaz et de l'arrivée de sous-affrètements potentiels sur le marché, les taux de l'Atlantique s'établissant à 42 000 dollars par jour jeudi et ceux du Pacifique à 62 750 dollars par jour.