Les problèmes d'approvisionnement en puces et de tests vont encore freiner la production de véhicules légers en 2021 - IHS Markit

Les pénuries de semi-conducteurs et les retards dans le conditionnement et les tests des puces entraîneront une baisse de la production de véhicules légers dans le monde de cinq millions d'unités cette année, a déclaré jeudi le cabinet d'études IHS Markit, marquant ainsi la plus forte réduction de ses perspectives en neuf mois.

Invoquant les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, IHS a indiqué qu'il réduisait ses prévisions de production de véhicules légers de 6,2 % pour 2021 et de 9,3 % pour 2022, pour atteindre respectivement 75,8 et 82,6 millions d'unités.

Les opérations de conditionnement et de test au sein du secteur des semi-conducteurs en Malaisie ont été impactées en raison des mesures de verrouillage prises par le gouvernement début juin, a indiqué IHS, aggravant les difficultés d'une chaîne d'approvisionnement déjà limitée.

"Notre interprétation de la situation en Malaisie, qui est responsable de 13% de l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs pour l'industrie automobile, est devenue plus pessimiste", a déclaré IHS.

"Le retard de deux mois et demi qui s'est accumulé depuis juin prendra du temps à se résorber et devrait s'étendre bien au-delà de 2022."

Les constructeurs automobiles, de General Motors à Toyota (Japon), ont réduit leur production et leurs prévisions de ventes en raison de la rareté des puces, aggravée par la résurgence de COVID-19 dans les principaux centres de production de semi-conducteurs en Asie.

Selon IHS, les problèmes de semi-conducteurs ont entraîné une perte de production de 1,44 million d'unités au premier trimestre et de 2,6 millions d'unités supplémentaires au deuxième trimestre.

Actuellement, les pertes pour le trimestre s'élèvent à 3,1 millions d'unités et augmentent, soit près du double de ses prévisions précédentes.

"Les perspectives pour le quatrième trimestre reflètent maintenant un risque accru, car les défis de la chaîne d'approvisionnement - principalement les semi-conducteurs - restent bien ancrés." (Reportage de Rithika Krishna et Sanjana Shivdas à Bengaluru ; Montage de Krishna Chandra Eluri)