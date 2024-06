L'Ukraine a subi un revers dans ses efforts pour achever les grandes lignes d'une restructuration de sa dette avant l'expiration, fin août, d'un gel des paiements de deux ans convenu par les détenteurs privés de près de 20 milliards de dollars d'obligations internationales en circulation.

Le gouvernement a annoncé lundi qu'il n'était pas parvenu à un accord avec un groupe de détenteurs d'obligations, ce qui laisse craindre que le pays déchiré par la guerre ne se retrouve en situation de défaut de paiement.

Voici une chronologie des événements liés à l'impact sur la dette des guerres entre la Russie et l'Ukraine.

2014

Février - La Russie envahit la péninsule ukrainienne de Crimée. L'invasion, ainsi que la guerre dans le Donbass, déclenchent une crise économique qui rend les paiements de la dette inabordables, obligeant à une restructuration.

Toutes les obligations internationales émises avant février 2014 sont concernées par cette restructuration, y compris une euro-obligation de 3 milliards de dollars émise en vertu du droit anglais et due à la Russie, qui fait toujours l'objet d'une procédure judiciaire.

2015

Novembre - L'Ukraine achève la restructuration de sa dette, ce qui se traduit par l'émission de 13 obligations en dollars et en euros, dont l'encours s'élève actuellement à environ 20 milliards de dollars, ainsi que d'un warrant PIB de 2,7 milliards de dollars, qui entrent tous dans le cadre de la restructuration actuelle.

2022

Février - La Russie envahit l'Ukraine, déclenchant la guerre la plus meurtrière sur le sol européen depuis plus de 70 ans. L'économie et les finances de l'Ukraine implosent, poussant le pays à demander un gel des paiements de sa dette pour éviter un défaut de paiement total.

Mars - L'Ukraine commence à émettre des obligations de guerre sur le marché intérieur.

Juillet - Naftogaz devient la première entité gouvernementale ukrainienne à faire défaut depuis le début de l'invasion russe, les créanciers n'ayant pas accepté un report de deux ans. Kiev demande aux détenteurs de 1,5 milliard de dollars d'obligations des agences publiques Ukravtodor et Ukrenergo de reporter leurs paiements, ce qu'ils acceptent.

Août - Les créanciers privés étrangers de l'Ukraine soutiennent la demande du pays de geler pendant deux ans les paiements sur près de 20 milliards de dollars d'obligations internationales. Les agences de notation S&P et Fitch considèrent que le pays est "en difficulté", ce qui déclenche un abaissement de courte durée de la note de l'Ukraine, qui se retrouve en situation de défaut de paiement. Le pays doit aujourd'hui près de 24 milliards de dollars sur ces obligations, intérêts compris.

Septembre - L'Ukraine et ses partenaires bilatéraux finalisent un protocole d'accord visant à mettre en œuvre une suspension de deux ans du service de la dette, annoncée deux mois plus tôt et prolongée par la suite.

2023

Mars - Le Groupe des créanciers de l'Ukraine (GCU), composé du Canada, de la France, de l'Allemagne, du Japon, de la Grande-Bretagne et des États-Unis, fournit des garanties de financement à l'appui d'un prêt attendu du Fonds monétaire international. Cela inclut la prolongation jusqu'en 2027 d'un moratoire de paiement précédemment convenu.

Mars - Le conseil d'administration du FMI approuve un programme de prêt de 15,6 milliards de dollars sur quatre ans pour l'Ukraine afin de soutenir l'économie du pays.

Novembre - Dans son budget 2024, l'Ukraine détaille un déficit prévu de 44 milliards de dollars.

2024

Mars - Reuters rapporte que les détenteurs d'obligations étrangères de l'Ukraine sont en pourparlers pour former un comité de créanciers avant les négociations sur le réaménagement de la dette. La formation du groupe sera officialisée en avril.

Avril - Après des mois de retard, le Congrès américain adopte un vaste programme d'aide à l'étranger, ouvrant la voie à un financement de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine.

Mai - L'Ukraine s'efforce de trouver un accord sur une restructuration avec ses créanciers privés avant l'expiration d'un gel des paiements.

Juin - Le Groupe des Sept accepte d'accorder à l'Ukraine un prêt de 50 milliards de dollars en utilisant les intérêts perçus sur les avoirs russes gelés.

Juin - L'Ukraine déclare qu'elle n'est pas parvenue à un accord lors des discussions officielles avec un groupe de détenteurs d'obligations sur la restructuration de sa dette commerciale, ce qui rapproche le pays d'un défaut de paiement. Le ministre des finances, Serhiy Marchenko, déclare que les discussions se poursuivront et qu'il espère que le gouvernement parviendra à un accord d'ici le 1er août. (Reportage de Rodrigo Campos ; Rédaction de David Gregorio)