KHARP, Russie, 17 février (Reuters) -

La mère d'Alexeï Navalny a été informée samedi que l'opposant russe avait succombé à "syndrome de mort subite" et qu'une enquête devait être menée avant la remise du corps du défunt à sa famille, a fait savoir son entourage.

Ancien avocat âgé de 47 ans, Alexeï Navalny a perdu connaissance avant de décéder, vendredi, après une promenade dans la colonie pénitentiaire "Polar Wolf" de Kharp, établissement situé à environ 1.900 km au nord-est de Moscou où il purgeait une peine de 30 ans de prison, ont rapporté les autorités pénitentiaires.

Les dirigeants occidentaux, dont le président américain Joe Biden, ont salué le courage de Navalny et accusé le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de son décès, sans fournir de preuves. La Grande-Bretagne a mis en garde contre les conséquences de cette disparition pour la Russie.

Le Kremlin a qualifié d'"absolument enragées" les réactions occidentales à la mort d'Alexeï Navalny, que Vladimir Poutine n'a, pour sa part, pas encore commenté.

Lyudmila, la mère du défunt qui est âgée de 69 ans, a bravé samedi des températures de - 30°C pour se rendre à la colonie pénitentiaire où son fils a trouvé la mort.

L'avis de décès officiel qui lui a été remis indique un décès à 14h17 heure locale le 16 février, a déclaré à Reuters la porte-parole d'Alexeï Navalny, Kira Yarmysh.

"Lorsque l'avocat et la mère d'Alexeï sont arrivés à la colonie ce matin, on leur a dit que la cause de la mort de Navalny était le syndrome de mort subite", a écrit sur le réseau social X Ivan Zhdanov, qui dirige la Fondation anti-corruption de l'opposant décédé.

Le "syndrome de mort subite" est un terme vague désignant différents syndromes provoquant un arrêt cardiaque soudain conduisant à la mort.

RIEN À LA MORGUE

On ne sait pas non plus où se trouve le corps de Navalny, a indiqué son équipe. Sa mère a appris que le corps avait été emmené à Salekhard, ville proche du complexe pénitentiaire, mais lorsqu'elle est arrivée sur place, la morgue était fermée.

Contacté par l'avocat de Navalny, un employé de la morgue a indiqué qu'il ne disposait pas du corps, a déclaré Kira Yarmysh.

Plus tard, les autorités leur ont dit que le corps ne serait pas remis à la famille avant la fin de l'enquête, après avoir déclaré auparavant que les investigations n'avaient révélé aucun signe d'un acte criminel.

"Pour l'instant, nous n'avons pas accès au corps et nous ne savons pas avec certitude où il se trouve, et nous exigeons que les autorités russes remettent immédiatement le corps d'Alexeï à sa famille", a dit Kira Yarmysh.

Dans toute la Russie

au moins 270 personnes ont été arrêtées

lors de manifestations et de rassemblements marquant le soutien à Alexeï Navalny et aux causes qu'il défendait.

Pour les opposants à Vladimir Poutine, ce décès illustre à quel point la Russie est devenue dangereuse 32 ans après la chute de l'Union soviétique en 1991.

"Alexei n'est pas mort, il a été assassiné", a affirmé Kira Yarmysh.

"Nous avons perdu notre leader, mais nous n'avons pas perdu nos idées ni nos convictions", a-t-elle ajouté. (Reportage de Reuters avec la contribution de Gleb Stolyarov à Tbilissi; version française Kate Entringer et Elizabeth Pineau)