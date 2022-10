Les proches des victimes d'Uvalde demandent au directeur de la sécurité publique du Texas de démissionner.

Brett Cross, oncle d'Uziyah Garcia, 10 ans, l'un des 19 enfants et deux enseignants tués lors de la fusillade du 24 mai à l'école primaire Robb, était l'un des nombreux parents qui ont pressé le colonel Steven McCraw, directeur, de donner suite à son vœu de démissionner si son agence était jugée coupable dans sa réponse.

"Vous avez déshonoré notre État", a déclaré M. Cross sur un podium en regardant directement M. McCraw lors d'une réunion de la Commission de sécurité publique à Austin. "Steve, le temps est venu : Si vous êtes un homme de parole, vous allez démissionner."

M. McCraw, dont l'agence est responsable de l'application de la loi à l'échelle de l'État, a reconnu que les agents ayant répondu à l'appel n'ont pas respecté le protocole en attendant plus d'une heure avant d'entrer dans les salles de classe adjacentes où le tireur s'était retranché avec les enseignants et les écoliers. Il a déclaré qu'une réponse plus rapide aurait pu sauver des vies.

Malgré tout, M. McCraw a déclaré qu'il ne démissionnerait que si une enquête interne révélait que son agence a failli à la communauté d'Uvalde. "Alors, absolument, je dois partir", a-t-il déclaré.

L'enquête devrait être terminée dans deux mois.

"Mais je peux vous dire ceci dès maintenant : Le DPS en tant qu'institution, à l'heure actuelle, n'a pas failli à la communauté - purement et simplement", a déclaré McCraw lors de la réunion.

Immédiatement après la fusillade, McCraw et d'autres ont cherché à rejeter la responsabilité de la lenteur de la réponse sur la petite force de police du district scolaire et son chef, Pete Arredondo, qui était le commandant des incidents sur la scène. Arredondo a finalement été licencié.

Depuis le mois de juin, les actions de près de 400 agents des forces de l'ordre de diverses agences qui étaient sur l'école ont fait l'objet de vives critiques.

En juillet, le corps législatif du Texas a publié un rapport imputant l'intervention à des "défaillances systémiques" et à un leadership insuffisant.

L'agence de McCraw est en train d'évaluer les actions des 91 agents de la police d'État, a-t-il déclaré. Parmi eux, sept des agents du DPS font l'objet d'une enquête par sa division des affaires internes, tandis qu'un agent a été licencié au début du mois.

Au cours de la réunion, Jesse Rizo, oncle de Jacklyn Cazares, une fillette de 9 ans qui a été tuée dans la fusillade, a accusé McCraw et son agence de dissimuler des informations ou de fournir des informations erronées sur l'incident.

"La fermeture à nos familles n'est pas une option tant que nous n'avons pas la réponse et que nous ne tenons pas les responsables pour responsables", a déclaré Manuel Rizo, également oncle de Cazares, à la commission.