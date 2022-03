Les procureurs américains accusent le "Beatle" présumé d'ISIS de "prise d'otages brutale".

El Shafee Elsheikh, 33 ans, est jugé par le tribunal fédéral d'Alexandria, en Virginie, juste à l'extérieur de Washington, pour des chefs d'accusation tels que prise d'otages mortelle et conspiration en vue de commettre un meurtre.

Les autorités américaines ont déclaré qu'Elsheikh était l'un des quatre militants ISIS appartenant à la cellule, qui opérait en Irak et en Syrie, et dont les membres étaient surnommés "les Beatles" pour leur accent britannique.

La cellule a attiré l'attention internationale après avoir publié des vidéos des meurtres des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff et des travailleurs humanitaires Kayla Mueller et Peter Kassig, entre autres victimes, de 2012 à 2015.

Dans une brève déclaration d'ouverture au procès d'Elsheikh, son avocat de la défense, Edward MacMahon, a déclaré aux jurés qu'il ne minimiserait pas la violence endurée par les otages, mais qu'il mettrait plutôt en doute la responsabilité légale d'Elsheikh pour ces actes.

"C'était horrible et insensé. Rien de tout cela n'est contesté", a déclaré MacMahon. "Ce qui est contesté - et ce que vous devez décider - est de savoir si M. Elsheikh porte une quelconque responsabilité légale".

Le juge de district américain T.S. Ellis supervisera le procès, qui devrait durer trois ou quatre semaines et comprendra des témoignages d'otages libérés.

Dans sa déclaration d'ouverture aux jurés, le procureur John Gibbs a déclaré qu'Elsheikh "a joué un rôle dans un plan brutal de prise d'otages" qui comprenait des actes de torture épouvantables.

"Nous n'avons pas l'intention d'afficher publiquement les preuves les plus graphiques", a déclaré Gibbs, ajoutant que les jurés pourraient visionner des vidéos de décapitation et d'autres preuves photographiques horribles pendant leurs délibérations.

MacMahon a déclaré au cours de ses remarques que les "Beatles" partageaient tous des accents et des caractéristiques britanniques similaires, et que les divergences dans les témoignages des otages libérés signifient qu'Elsheikh ne peut être identifié de manière concluante comme un membre de la cellule terroriste.

Elsheikh et un autre membre de la cellule, Alexanda Kotey, ont été détenus en Irak par l'armée américaine avant d'être envoyés par avion aux États-Unis pour y être jugés.

Mohammed Emwazi, un citoyen britannique qui supervisait les exécutions, est mort dans une attaque de drone en 2015. Aine Lesley Davis, le quatrième membre du groupe, a été condamné en Turquie pour terrorisme et emprisonné.

Kotey a plaidé coupable en septembre 2021 pour les meurtres de Foley, Kassig, Sotloff et Mueller. Il sera condamné le mois prochain.

Kotey et Elsheikh étaient citoyens du Royaume-Uni, mais le gouvernement britannique leur a retiré la citoyenneté.

Les charges contre Elsheikh sont passibles de la peine de mort, mais les procureurs américains ont informé les responsables britanniques qu'ils ne demanderont pas la peine de mort contre Elsheikh ou Kotey.