Les procureurs américains mettent en doute le témoignage de l'épouse de l'ex-banquier Goldman lors du procès 1MDB

Roger Ng, l'ancien chef de Goldman pour la Malaisie, est accusé d'avoir conspiré pour blanchir de l'argent et violé une loi anti-corruption. Les procureurs affirment qu'il a aidé son ancien patron Tim Leissner à détourner de l'argent du fonds de développement 1MDB, à blanchir les produits et à corrompre des fonctionnaires afin de gagner des affaires pour Goldman.

Ng, 49 ans, a plaidé non coupable.

Hwee Bin Lim, l'épouse de Ng, a témoigné lundi qu'elle a fait un investissement de 6 millions de dollars au milieu des années 2000 dans une société chinoise appartenant à la famille de Judy Chan, l'épouse de Leissner à l'époque. Lim a déclaré avoir reçu environ 35 millions de dollars comme retour sur cet investissement en 2012 et 2013.

Mais les procureurs affirment que cet argent représentait des pots-de-vin versés par Leissner à Ng dans le cadre du projet 1MDB. Lors du contre-interrogatoire mené par l'assistante du procureur américain Alixandra Smith mardi, Lim a déclaré qu'elle n'était plus en possession d'un accord de deux pages qu'elle avait signé avec Chan pour décrire l'opération et qu'elle n'avait pas de mises à jour écrites sur la performance de l'investissement.

Smith a demandé à plusieurs reprises à Lim pourquoi, malgré sa formation d'avocat d'affaires, elle n'a pas fait pression pour obtenir des documents ou conserver des dossiers.

"Pour un investissement en Chine, il n'y a aucune raison pour vous d'avoir des documents", a dit Lim. "Où dois-je aller pour les faire respecter ?"

Leissner, qui a plaidé coupable à des accusations similaires à celles de Ng en 2018, a témoigné le mois dernier que l'investissement impliquant les épouses des deux hommes était une "histoire de couverture" pour expliquer les paiements de pots-de-vin afin que les banques qui traiteraient le transfert ne deviennent pas suspectes.

Les accusations découlent de l'un des plus grands scandales financiers de l'histoire, dans lequel les procureurs américains affirment que 4,5 milliards de dollars sur les 6,5 milliards de dollars levés par Goldman pour 1MDB et destinés au développement économique de la Malaisie ont plutôt été détournés au profit de fonctionnaires, de banquiers et de leurs associés par le biais de pots-de-vin et de dessous-de-table.

En 2020, Goldman a payé une amende de près de 3 milliards de dollars et a fait en sorte que son unité malaisienne plaide coupable devant un tribunal américain.