Les procureurs brésiliens du travail ont demandé à un tribunal d'interdire l'utilisation de l'atrazine, qui est présente dans 5 % des pesticides vendus dans le pays, ont indiqué les procureurs jeudi.

L'autorité nationale de régulation sanitaire Anvisa, qui serait contrainte d'annuler l'enregistrement des pesticides contenant de l'atrazine si un juge se prononçait en faveur des procureurs du travail, n'a pas immédiatement commenté l'action en justice déposée mercredi devant un tribunal de Brasilia.

L'atrazine, qui est utilisée pour les cultures de canne à sucre, de maïs et de soja, a été interdite dans l'Union européenne en 2003 en raison du risque de contamination des eaux souterraines.

Neuf ans plus tard, elle a également été interdite en Suisse, siège de Syngenta, qui a mis au point l'herbicide et continue à le produire et à l'exporter, selon les procureurs.

Syngenta n'a pas répondu à une demande de commentaire. Sur son site web, Syngenta qualifie l'atrazine de "sans danger pour l'homme" et de "bon pour l'environnement et l'économie", citant des études qui attestent de son innocuité dans les exploitations agricoles américaines, où son utilisation est autorisée.

Le Brésil, dont le climat tropical en a fait une puissance agro-industrielle, est le plus grand consommateur mondial de pesticides, dont beaucoup sont interdits ailleurs. Les chercheurs estiment que le Brésil représente environ 20 % de l'utilisation totale de pesticides dans le monde.

Les procureurs ont cité les données de 2021 de l'agence environnementale brésilienne Ibama, les plus récentes disponibles, qui montrent que l'atrazine est le cinquième ingrédient pesticide le plus utilisé dans le pays. Le glyphosate, un désherbant que le soja génétiquement modifié est conçu pour tolérer, est le produit le plus vendu.

Le Brésil, premier exportateur mondial de soja et de sucre et grand producteur de maïs, a importé environ 77 700 tonnes de produits contenant de l'atrazine en 2022, principalement de Chine, qui représentait environ 80 % des approvisionnements, selon les données commerciales du gouvernement brésilien.

