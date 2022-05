Les procureurs britanniques autorisent les poursuites contre l'acteur Kevin Spacey pour crimes sexuels

LONDRES (Reuters) - Le Crown Prosecution Service (CPS) britannique a autorisé l'inculpation de l'acteur oscarisé Kevin Spacey pour des délits sexuels, notamment des agressions sur trois hommes, à la suite d'une enquête menée par la police de Londres, a-t-on appris jeudi.

La police a déclaré que les infractions présumées avaient eu lieu entre mars 2005 et avril 2013, quatre incidents ayant eu lieu dans la capitale et un dans le Gloucestershire. Ils impliquaient un homme qui a maintenant la quarantaine et deux hommes qui ont maintenant la trentaine.

"Le CPS a autorisé des poursuites pénales contre Kevin Spacey, 62 ans, pour quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle contre trois hommes", a déclaré Rosemary Ainslie, chef de la Division des crimes spéciaux du CPS, dans un communiqué.

"Le CPS a également autorisé une charge pour avoir poussé une personne à s'engager dans une activité sexuelle avec pénétration sans consentement. L'autorisation d'inculper fait suite à un examen des preuves recueillies par la Metropolitan Police dans le cadre de son enquête."

Spacey sera inculpé s'il est arrêté en Angleterre ou au Pays de Galles, a déclaré un porte-parole du CPS.

Spacey, autrefois l'une des plus grandes stars d'Hollywood, a largement disparu de la scène publique depuis qu'il a été accusé d'inconduite sexuelle il y a cinq ans.

En novembre 2017, le théâtre Old Vic de Londres a déclaré avoir reçu 20 allégations distinctes de conduite inappropriée de Spacey de la part de 20 hommes qui sont entrés en contact avec lui au théâtre, ou en relation avec celui-ci, entre 1995 et 2013.

Il a été écarté de la série télévisée "House of Cards" et retiré du film "Tout l'argent du monde" après la révélation des accusations d'inconduite sexuelle.

L'homme de 62 ans, qui a remporté les Oscars du meilleur acteur dans "American Beauty" et du meilleur second rôle dans "The Usual Suspects", a précédemment nié toutes les accusations d'inconduite.

Roberto Cavazos, un acteur qui a travaillé à l'Old Vic, où Spacey a été directeur artistique entre 2004 et 2015, a déclaré en 2017 avoir eu des rencontres avec la star hollywoodienne à l'époque "qui frisaient ce que l'on pourrait appeler du harcèlement".

On ne sait pas si Cavazos est l'un des hommes que Spacey a été accusé d'avoir agressé.

Spacey est poursuivi aux États-Unis par l'acteur Anthony Rapp qui l'accuse d'agression sexuelle et de coups et blessures dans les années 1980, lorsque Rapp avait environ 14 ans.

L'année dernière, un juge de Manhattan a rejeté les plaintes d'un deuxième homme qui poursuivait Spacey, après que le plaignant a refusé de s'identifier publiquement.

En 2019, les procureurs du Massachusetts ont abandonné une affaire criminelle accusant Spacey d'avoir agressé sexuellement un homme de 18 ans dans un bar trois ans plus tôt, après que la victime présumée a refusé de témoigner.

(Cette histoire corrige "charges" en "authorises charges" dans le titre et les paragraphes 1 et 4 après une correction officielle du CPS).