Les procureurs de Manhattan qui ont obtenu la condamnation pénale historique de Donald Trump ont contesté l'affirmation de l'ancien président des États-Unis selon laquelle le verdict devrait être annulé à la suite d'un arrêt de la Cour suprême des États-Unis sur l'immunité présidentielle.

Dans un document judiciaire daté du 24 juillet et rendu public jeudi, les procureurs ont déclaré que l'arrêt de la Cour suprême n'avait aucune incidence sur leur affaire, qui découlait du versement de pots-de-vin à une star du porno.

"Toutes les preuves dont il se plaint concernent soit une conduite totalement non officielle, soit, tout au plus, une conduite officielle pour laquelle toute présomption d'immunité a été réfutée", ont écrit les procureurs du bureau du procureur de Manhattan, Alvin Bragg.

Le 30 mai, M. Trump, candidat républicain à l'élection du 5 novembre, a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation pour avoir falsifié des documents commerciaux afin de dissimuler le paiement de 130 000 dollars effectué par son ancien avocat Michael Cohen à la star du porno Stormy Daniels en échange de son silence avant l'élection de 2016 au sujet d'une relation sexuelle présumée avec M. Trump.

M. Trump nie toute relation avec Mme Daniels et s'est engagé à faire appel du verdict de culpabilité. Il est le premier président américain, passé ou présent, à être condamné pour un crime.

Dans un arrêt 6-3, la Cour suprême a statué le 1er juillet que les présidents ne pouvaient pas faire l'objet de poursuites pénales pour des actes officiels et que les preuves d'actes officiels ne pouvaient pas être utilisées dans le cadre de poursuites portant sur des questions d'ordre privé.

Selon les experts juridiques, il est peu probable que le juge Juan Merchan accède à la demande de M. Trump de rejeter le verdict, étant donné qu'une grande partie de la conduite en question était antérieure à la présidence de M. Trump (2017-2021) et qu'elle concerne des affaires personnelles, et non des actes officiels.

Le juge Merchan a toutefois reporté la condamnation de M. Trump du 11 juillet au 18 septembre, soit moins de deux mois avant l'élection, afin de permettre à ses avocats de présenter leurs arguments.

Il y a deux semaines, les avocats de la défense de M. Trump ont demandé au juge de rejeter le verdict de culpabilité du jury parce que les procureurs s'étaient appuyés sur des preuves de ses actes officiels au cours du procès, ce qui, selon eux, était inapproprié à la lumière de la décision des juges.

Les avocats de M. Trump ont contesté l'introduction de preuves relatives à des messages Twitter que M. Trump a publiés en 2018 au sujet de M. Cohen et qui, selon les procureurs, montrent que M. Trump était au courant que son ancien avocat avait payé Mme Daniels. Les avocats de la défense ont déclaré que ces messages étaient des communications officielles.

Dans leur dépôt de jeudi, les procureurs ont déclaré que Trump avait fait les messages en sa "capacité non officielle".

M. Merchan a déclaré qu'il se prononcerait sur les arguments de M. Trump d'ici le 6 septembre. Si la condamnation est confirmée, l'affaire passera au stade de la détermination de la peine. Une fois qu'il aura été condamné, M. Trump pourra faire officiellement appel du verdict et de la condamnation auprès d'une juridiction supérieure de l'État.