Les procureurs du Minnesota décident de ne pas engager de poursuites dans le cadre d'un raid policier meurtrier sans frapper.

L'homme décédé, Amir Locke, "est une victime", ont déclaré le procureur général du Minnesota, Keith Ellison, et le procureur du comté d'Hennepin, Michael Freeman, dans une déclaration, mais les procureurs n'avaient pas les preuves nécessaires pour porter des accusations contre Mark Hanneman, le membre de l'équipe SWAT de Minneapolis qui a tiré.

L'État n'avait pas non plus de preuves pour prouver au-delà d'un doute raisonnable tout acte criminel de la part de tout officier impliqué dans la planification et l'exécution du raid du 2 février, ont déclaré les procureurs.

Malgré tout, selon la déclaration, "cette tragédie n'aurait peut-être pas eu lieu sans le mandat sans frapper utilisé dans cette affaire".

Le meurtre de Locke, un aspirant artiste de rap, est le dernier d'une série de meurtres commis par les forces de l'ordre qui a suscité l'indignation quant au traitement des minorités raciales par la police. Il a également mis en évidence le potentiel d'interactions violentes lorsque la police fait irruption à l'improviste dans des résidences pour procéder à des arrestations après l'émission d'un mandat no-knock .

La fusillade de Locke a ravivé les appels de la communauté en faveur d'une interdiction des mandats sans préavis, ce qui a incité le maire Jacob Frey à instaurer un moratoire sur cette pratique le mois dernier. Des limites strictes sur la pratique doivent entrer en vigueur vendredi, a rapporté KMSP-TV.

Un juge du Minnesota a approuvé le mandat sur l'appartement de Minneapolis dans le cadre d'une enquête sur une précédente fusillade mortelle dans la ville voisine de St. Paul. Le juge de district du comté d'Hennepin, Peter Cahill, a déclaré qu'il était nécessaire de protéger les agents qui fouillent la propriété. Locke n'était pas un suspect dans le crime ni nommé dans le mandat.

Dans les jours qui ont suivi le meurtre de Locke, le 2 février, la police a diffusé des images vidéo du raid, et des manifestations pacifiques dans le centre-ville de Minneapolis ont attiré des centaines de manifestants pour demander justice et l'interdiction des mandats d'arrêt.

L'affaire de Minneapolis a suscité des comparaisons avec le meurtre en 2020 de Breonna Taylor, une femme noire de 26 ans que la police a abattue lors d'une descente sans préavis dans son appartement de Louisville, Kentucky.

Les procureurs n'ont déposé aucune accusation dans le cadre de la fusillade de Taylor, mais l'un des officiers a été acquitté en mars par un jury pour avoir mis en danger ses voisins par des tirs. Le verdict a dégagé les forces de l'ordre de toute responsabilité pénale dans une affaire qui a secoué les États-Unis en 2020.