Mardi, les procureurs se sont concentrés sur la manière dont les balles réelles sont arrivées sur le plateau de tournage de "Rust", en interrogeant un détective qui a déclaré que l'armurier du film s'était trompé en disant que la balle réelle utilisée lors d'une fusillade mortelle provenait d'une boîte de munitions fournie par un fournisseur d'accessoires.

Au quatrième jour du procès pour homicide involontaire de l'armurière Hannah Gutierrez, les jurés ont visionné une vidéo d'un entretien avec la police le 21 octobre 2021. C'est ce jour-là que la directrice de la photographie de "Rust", Halyna Hutchins, est morte, touchée par une balle que Gutierrez avait chargée dans un revolver avec lequel la star Alec Baldwin répétait. Le procès de Baldwin pour homicide involontaire est prévu pour le 10 juillet.

Les balles réelles sont interdites sur les plateaux de tournage depuis plus d'un siècle. Les procureurs accusent Gutierrez d'avoir manqué de professionnalisme, d'avoir apporté sans le savoir six balles réelles sur le plateau et d'avoir omis de les repérer.

Dans la vidéo, l'armurier explique aux inspecteurs que la boîte en carton blanc d'où elle a tiré une balle avait été fournie par l'accessoiriste Seth Kenney environ une semaine auparavant.

Interrogée mardi par le procureur de l'État du Nouveau-Mexique, Kari Morrissey, sur l'exactitude de cette déclaration, l'inspecteur du bureau du shérif du comté de Santa Fe, Alexandra Hancock, a déclaré que ce n'était pas le cas.

Plus tard, dans une interview datant du 9 novembre 2021 et vue par Reuters, Mme Gutierrez a déclaré à Mme Hancock qu'elle avait apporté la boîte sur le plateau, puis a immédiatement ajouté que le plateau de balles qu'elle contenait avait pu être échangé à partir d'une autre boîte.

Les avocats de Mme Gutierrez affirment qu'elle est le bouc émissaire d'une production précipitée où des producteurs tels que M. Baldwin ont ignoré la sécurité des armes à feu.

Baldwin a déclaré que la sécurité des armes à feu relevait de la responsabilité des manipulateurs d'armes, et non des acteurs, tandis que les producteurs nient avoir ignoré les demandes de Gutierrez pour que Baldwin reçoive une formation supplémentaire sur les armes à feu.

Mardi également, le médecin légiste Heather Jarrell a déclaré que les médecins avaient mal inséré un tube respiratoire dans Hutchins et qu'il avait fallu une heure et demie pour l'emmener à l'hôpital.

Interrogée par l'avocat de la défense Jason Bowles pour savoir si Hutchins aurait pu survivre avec un traitement plus rapide, Jarrell a répondu "potentiellement".