Les procureurs généraux des États américains examinent l'accord de Kroger pour Albertsons.

L'accord, qui a été annoncé à la mi-octobre, a été élaboré pour mieux concurrencer le leader du marché Walmart Inc, mais on s'attendait à ce qu'il se heurte à des obstacles antitrust.

Racine, ainsi que les procureurs généraux de l'Arizona, de la Californie, de l'Idaho, de l'Illinois et de l'État de Washington, ont également exhorté le directeur général d'Albertsons à retarder le versement de 4 milliards de dollars aux actionnaires jusqu'à ce que l'examen de la fusion par l'État soit terminé et que la transaction soit conclue.

Albertsons, qui possède Safeway et d'autres chaînes d'épicerie, a déclaré le 18 octobre qu'elle donnerait aux actionnaires un dividende spécial pouvant atteindre 4 milliards de dollars.

"L'approbation réglementaire de la fusion est loin d'être assurée. Les États doivent entreprendre leur examen et s'assurer que la concurrence sur tous les marchés antitrust en cause est préservée", ont écrit les procureurs généraux des États dans leur lettre.

Ils ont également déclaré que si l'accord était abandonné, Albertsons aurait besoin de l'argent "pour concurrencer d'autres épiceries, un objectif que sa décision d'enrichir ses actionnaires à hauteur de 4 milliards de dollars aura rendu beaucoup plus difficile à atteindre, voire totalement irréalisable".

Un porte-parole d'Albertsons a déclaré dans un courriel que le dividende spécial permet à la société "de rendre des liquidités à tous les actionnaires d'Albertsons Companies", ajoutant qu'elle resterait bien capitalisée après le versement du dividende.

Kroger n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Au niveau fédéral, l'accord sera probablement aussi examiné par la Federal Trade Commission (FTC).

Les sénateurs américains Elizabeth Warren et Bernie Sanders ainsi que la représentante Jan Schakowsky ont envoyé une lettre à la présidente de la FTC, Lina Khan, l'exhortant à s'opposer à l'accord.

"La FTC, lorsqu'elle évalue les effets potentiels de l'acquisition de Kroger-Albertsons sur le marché et les consommateurs, devrait examiner de près l'histoire des deux sociétés en matière de monopole, de travail et d'abus des consommateurs, et si cette acquisition exacerberait ces abus pour les familles américaines", ont-ils écrit.