Les procureurs roumains confisquent les voitures de luxe saisies dans l'affaire Andrew Tate

Le 29 décembre, les procureurs roumains chargés de la lutte contre le crime organisé ont arrêté Tate, son frère Tristan et deux femmes roumaines accusées d'avoir formé un gang criminel pour exploiter sexuellement six femmes. Ils ont nié avoir commis des actes répréhensibles.

Un journaliste de Reuters a vu plusieurs voitures, dont une Rolls-Royce, une BMW et une Mercedes-Benz, être sorties de l'enceinte de Tate, dans la banlieue de la capitale, Bucarest, pour être transportées vers un lieu de stockage.

En début de semaine, les procureurs ont déclaré à Reuters qu'ils avaient saisi 15 véhicules de luxe et plus de 10 propriétés et maisons appartenant aux suspects à Bucarest et dans les comtés de Prahova et Brasov pour empêcher que les biens soient vendus ou cachés.

L'avocat de Tate n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les quatre suspects ont contesté leur mandat d'arrêt de 30 jours plus tôt cette semaine, mais la cour d'appel de Bucarest a rejeté la contestation et a déclaré qu'ils devaient rester en garde à vue.

Tate, un ancien candidat de l'émission de télé-réalité britannique Big Brother, a acquis une certaine notoriété pour ses remarques misogynes et ses discours haineux.

Ses remarques lui ont valu d'être banni de toutes les principales plateformes de médias sociaux, bien que son compte Twitter soit redevenu actif en novembre après le rachat de la plateforme par Elon Musk.

Tate, qui possède la nationalité américaine et britannique, a déclaré que les femmes sont en partie responsables de leur viol et qu'elles appartiennent aux hommes.