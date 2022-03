Les producteurs américains de pétrole et de gaz de schiste Oasis et Whiting en pourparlers pour fusionner - source

La valeur combinée des deux sociétés serait d'environ 6,07 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur les cours de clôture de vendredi, qui évaluaient Oasis à 2,80 milliards de dollars et Whiting à 3,27 milliards de dollars.

La personne ayant connaissance de l'affaire s'est exprimée sous couvert d'anonymat afin de pouvoir discuter d'informations privées.

Les négociations entre les deux entreprises, qui opèrent toutes deux dans la formation de schiste de Bakken, dans le Dakota du Nord, interviennent dans un contexte de flambée importante des prix du pétrole brut à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les indices de référence du Brent et des États-Unis ont temporairement atteint leurs niveaux les plus élevés depuis 2008 en début de semaine en Asie, alors que les États-Unis et leurs alliés européens envisagent d'interdire les importations de pétrole russe en réponse au conflit, que la Russie qualifie d'"opération spéciale". [O/R]

Le Wall Bourse Journal avait précédemment fait état des pourparlers entre Oasis et Whiting.

Oasis Petroleum et Whiting Petroleum n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les deux sociétés ont déposé une demande de faillite en vertu du chapitre 11 en 2020, après que l'industrie de l'énergie a subi un effondrement sans précédent des prix du pétrole en raison de la pandémie de COVID-19. Whiting a été le premier producteur de schiste coté en bourse à déposer son bilan en avril de la même année.

L'année dernière, l'opérateur d'oléoducs et de gazoducs Crestwood Equity Partners LP a déclaré qu'il allait acheter l'unité midstream d'Oasis Petroleum dans le cadre d'une transaction de 1,8 milliard de dollars.