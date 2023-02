Les producteurs d'électricité privés du Bangladesh recherchent 1 milliard de dollars en devises étrangères pour les importations de carburant

Les analystes s'attendent à ce que les coupures d'électricité au Bangladesh s'aggravent cette année, car une baisse rapide de la valeur de sa monnaie et de ses réserves de devises étrangères ont limité sa capacité à importer des combustibles pour la production d'électricité, dont les prix ont grimpé en flèche suite aux sanctions occidentales contre le principal exportateur d'énergie, la Russie.

Les pannes ont déjà entravé les opérations commerciales au Bangladesh, affectant les fournitures lucratives de l'industrie du vêtement à des clients tels que Walmart, Gap Inc, H&M et Zara d'Inditex.

L'Association des producteurs indépendants d'électricité du Bangladesh (BIPPA) a signalé une pénurie de dollars américains pour payer les importations cruciales d'énergie, et a déclaré que les générateurs privés auraient besoin de plus de 250 millions de dollars par mois jusqu'en juin pour payer les livraisons de carburant.

"Nous demandons humblement à la Bangladesh Bank de permettre aux banques commerciales locales d'établir des lettres de crédit pour les importations critiques telles que le mazout... en fournissant des dollars américains aux banques commerciales locales", a déclaré la BIPPA à la banque centrale dans une lettre lundi.

Les producteurs d'électricité privés, y compris les petits producteurs privés et les partenariats public/privé et dirigés par Summit Power International, fournissent plus de la moitié de l'électricité du pays.

Mezbaul Haque, un porte-parole de la banque centrale, a déclaré que la banque allait "examiner la question", sans donner plus de détails.

"Des mesures ont été prises pour atténuer la crise du dollar et la tendance est désormais stable", a déclaré M. Haque, ajoutant que les avoirs en dollars des banques commerciales étaient en hausse.

Le Bangladesh importe la majeure partie du combustible dont il a besoin pour l'électricité.

La BIPPA a déclaré que l'irrigation pendant la saison annuelle des récoltes, les festivités pendant le mois sacré du Ramadan et le temps chaud entraîneraient une forte hausse de la demande d'électricité cet été, ajoutant que le manque de soutien de la banque centrale pourrait obliger les services publics à recourir à des coupures de courant généralisées.

Les températures commencent généralement à augmenter à partir de la fin du mois de mars, et le BIPPA estime que les producteurs d'électricité auront besoin de 2,12 millions de tonnes de mazout au cours des quatre mois précédant juin 2023.

L'amenuisement des réserves locales de gaz et l'absence de capacités suffisantes pour les centrales à charbon ont contraint le pays à dépendre, au fil des ans, des importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de combustibles polluants comme le fioul pour la production d'électricité.

Les prix mondiaux élevés ont forcé le Bangladesh à réduire ses importations en 2022 malgré une hausse de la demande d'électricité, ce qui a entraîné une pénurie de carburant qui a contraint des millions de citoyens à vivre des heures d'obscurité chaque semaine au cours du second semestre de l'année dernière.