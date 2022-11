Les producteurs de biogaz Amp Americas et BerQ RNG sont à vendre -sources

Alors que le prix du GNR reste beaucoup plus élevé que celui du gaz naturel traditionnel, de plus en plus de sociétés d'énergie et de sociétés d'investissement parient que la volonté mondiale de réduire les émissions de carbone, associée au soutien financier des gouvernements, permettra à l'industrie d'obtenir une plus grande part de la consommation d'énergie.

Dans la foulée de l'accord conclu le mois dernier par la grande compagnie pétrolière BP Plc pour le rachat de la société américaine Archaea Energy pour un montant de 4,1 milliards de dollars, les petites sociétés Amp Americas et BerQ RNG travaillent avec des banques d'investissement pour se faire connaître auprès d'acheteurs potentiels.

Amp Americas, détenue par des investisseurs dont la société de rachat EIV Capital, basée à Houston, et Generate Capital, spécialisée dans les infrastructures, cherche à obtenir une évaluation d'environ 1 milliard de dollars, dette comprise, ont indiqué les sources. Il n'était pas immédiatement clair quelle évaluation BerQ RNG, dans laquelle la société d'investissement Starwood Energy Group a acquis une participation majoritaire l'année dernière, devrait atteindre.

Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle. Amp Americas, BerQ RNG, EIV, Generate et Starwood n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le GNR, également connu sous le nom de biogaz, est capté à partir des déchets organiques dans les fermes et les décharges. Les développeurs espèrent qu'il pourra remplacer certaines des sources de réchauffement de la planète actuellement utilisées pour alimenter les véhicules, cuire les aliments et chauffer les bâtiments, une mesure nécessaire si la société veut éviter les impacts de plus en plus graves du changement climatique.

Le président américain Joe Biden a donné un coup de pouce au secteur avec la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) en août. Cette loi prévoit des crédits d'impôt pour les entreprises qui construisent des machines permettant de capter ces émissions, puis de les convertir en gaz naturel, en électricité et en chaleur.

La société Amp Americas, basée à Chicago, construit et exploite des installations qui capturent et compriment le méthane dans les fermes laitières pour l'injecter dans les pipelines de carburant, et propose des services à d'autres développeurs.

La plupart des projets sur lesquels BerQ RNG a travaillé aux États-Unis et au Canada depuis sa création en 2016 utilisent des déchets animaux, alimentaires et de décharge comme source.