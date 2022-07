Les producteurs de cacao de Côte d'Ivoire se réjouissent de la pluie, mais disent qu'il faut plus de soleil

Les fortes pluies de la semaine dernière dans les régions productrices de cacao de Côte d'Ivoire ont stimulé la croissance des fleurs, mais il faut plus de soleil pour les aider à se développer en petites cabosses de cacao, ont déclaré les agriculteurs lundi.

La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, est dans sa saison des pluies qui s'étend d'avril à mi-novembre.

La taille de la prochaine récolte principale d'octobre à mars dépendra du nombre de fleurs qui se transforment en petites cabosses entre maintenant et fin août, ont déclaré les agriculteurs, ajoutant qu'il était trop tôt pour faire une prévision.

Les pluies ont été bien supérieures à la moyenne dans les régions occidentales de Soubre et Man, les régions méridionales d'Agboville et Divo et la région orientale d'Abengourou.

"Il n'y a pas assez de soleil. Les fleurs pourraient tomber, ce qui réduirait la récolte", a déclaré Kouassi Kouame, qui exploite une ferme près de Soubre, où 45,9 millimètres (mm) de pluie sont tombés la semaine dernière, soit 12,2 mm de plus que la moyenne sur cinq ans.

Dans la région orientale d'Abengourou, connue pour la bonne qualité de ses haricots, 51,2 mm de pluie sont tombés la semaine dernière, soit 17,9 de plus que la moyenne.

Les agriculteurs d'Abengourou ont déclaré que la prochaine récolte semblait prometteuse mais qu'ils craignaient les maladies des cultures si le temps reste nuageux et humide.

"Il y aura beaucoup de cacao pour la récolte principale s'il n'y a pas de maladies sur les arbres", a déclaré Paul Konan, qui exploite une ferme près d'Abengourou.

Dans la région de Daloa, au centre-ouest, et dans les régions centrales de Bongouanou et Yamoussoukro, où les pluies ont également été supérieures à la moyenne, les agriculteurs ont déclaré n'avoir aucun problème à signaler. Ils s'attendent à une forte fin de la mi-culture et à une bonne récolte principale.

Les températures moyennes hebdomadaires ont varié entre 24,5 et 26,7 degrés Celsius.