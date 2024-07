Les producteurs français de champagne ont appelé vendredi à réduire le nombre de raisins récoltés cette année après que les ventes de ce vin ont chuté de plus de 15 % au cours du premier semestre, les clients se serrant la ceinture en raison d'une économie incertaine.

Les expéditions de champagne au premier semestre 2024 ont atteint 106,7 millions de bouteilles, en baisse de 15,2 % par rapport au niveau particulièrement élevé enregistré au cours de la même période de 2023 et plus proche du niveau de 2019.

" La morosité de la situation géopolitique et économique mondiale, ainsi que l'inflation généralisée, pèsent sur la consommation des ménages. Le champagne continue également de subir les conséquences du surstockage des distributeurs en 2021 et 2022", a déclaré David Chatillon, président du lobby des maisons de champagne, dans un communiqué publié par l'association des producteurs, le Comite Champagne (Comité Champagne).

Le comité a déclaré que la récolte de cette année en Champagne avait souffert de mauvaises conditions météorologiques depuis le début de l'année, y compris des gelées et un temps humide qui ont augmenté les attaques de champignons de mildiou dans ses vignobles.

Il a fixé le rendement maximal de raisins pouvant être récoltés à 10 000 kg par hectare, contre 11 400 kg/ha en 2023.

Contrairement à la production d'autres vins, la plupart des bouteilles de champagne sont un mélange de plusieurs millésimes, utilisant les stocks des années précédentes. Ces stocks sont reconstitués lors des bonnes années et peuvent compenser les mauvaises récoltes.

Ce n'est pas la première fois que la région subit des pertes importantes dues à une combinaison de gelées et de dégâts causés par le mildiou. En 2021, le rendement a chuté de 25 % par rapport à la moyenne quinquennale et la récolte est tombée à son niveau le plus bas depuis 35 ans.

La récolte devrait commencer vers le 10-12 septembre, en moyenne.

Contrairement à l'année dernière, le comité n'a pas donné de prévisions annuelles pour les ventes et les exportations. (Reportage de Sybille de La Hamaide, Rédaction de Louise Heavens)