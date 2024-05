Les producteurs d'énergie australiens ont approuvé une stratégie gouvernementale visant à stimuler l'exploitation du gaz naturel, mais ont averti que le pays devrait encore faire face à de nouvelles pénuries d'approvisionnement en gaz au cours de la décennie, alors que les marchés restent volatils en raison des conflits mondiaux.

Meg O'Neill, présidente de l'Australian Energy Producers, a déclaré que le groupe accueillait favorablement la Future Gas Strategy publiée par le gouvernement au début du mois, qui soulignait que de nouvelles sources de gaz seraient nécessaires pour répondre à la demande intérieure et à la demande d'exportation au cours de la transition énergétique.

Cela intervient dans un contexte de volatilité du marché du pétrole et du gaz en raison des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, selon une copie du discours qu'elle doit prononcer lors d'une conférence de l'industrie gazière australienne à Perth mardi.

"C'est un défi que l'Australie doit relever au cours de cette décennie. Comme le souligne la Future Gas Strategy, si rien n'est fait, la côte est de l'Australie sera confrontée à des pénuries d'ici 2028 et la côte ouest d'ici 2030", a déclaré Mme O'Neill dans son discours, ajoutant que cela pourrait accroître la volatilité et faire grimper les prix pour les ménages et les entreprises.

"La meilleure solution à une pénurie est toujours l'offre, l'offre, l'offre... Et nous nous réjouissons que la stratégie reconnaisse que nous aurons besoin d'un cadre réglementaire adéquat pour y parvenir".

La future stratégie gazière de l'Australie, deuxième exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) de l'année dernière, a été présentée après que le gouvernement a été critiqué pour sa série de mesures à court terme visant à stimuler l'approvisionnement en gaz domestique et à réduire la flambée des prix de l'énergie, telles que le plafonnement des prix et la limitation des exportations pour les trois projets de la côte est du pays.

Ces mesures ont suscité l'inquiétude de l'industrie, qui craint qu'elles ne nuisent aux investissements à long terme dans le secteur de l'énergie.

L'Australie produit plus de gaz qu'elle n'en a besoin pour répondre à sa demande intérieure, mais la majeure partie de l'offre est destinée à l'exportation. Le pays a expédié 80,9 millions de tonnes de GNL en 2023, selon le groupe de données et d'analyse Kpler.

Ses principaux clients sont la Chine, le Japon et la Corée du Sud, qui sont également les trois principaux importateurs mondiaux de ce combustible super réfrigéré.

L'opérateur du marché australien de l'énergie a toutefois déclaré en mars que la région sud-est du pays était confrontée à un risque de pénurie de gaz durant les mois d'hiver de l'année prochaine, car la demande pourrait dépasser l'offre, et a appelé à de nouveaux investissements urgents pour prévenir toute pénurie potentielle. (Reportage d'Emily Chow ; Rédaction de Susan Fenton)