Les producteurs de lait organisent des actions autour du lait dans plusieurs pays européens :

05.05.2020

Chers représentants des médias,

Quand le marché du lait de l'UE déborde, on peut y remédier. On peut faire en sorte de produire moins de lait. Au moyen d'un programme de réduction volontaire de la production coordonné au niveau de l'UE. Mais ce n'est pas l'instrument que l'UE a choisi. Au lieu de cela, elle accorde des aides au stockage privé ; elle fait donc stocker des produits laitiers transformés et crée à nouveau des tours de beurre et des montagnes de lait en poudre.

Le 7 mai, les producteurs de lait de l'EMB organiseront des actions autour du lait dans plusieurs pays européens afin d'appeler la Commission européenne à revenir sur cette décision erronée. Ensemble, ils réclament l'activation dans toute l'UE d'un programme de réduction volontaire de la production.

Nous vous invitons à être sur place pour ces actions.



Vous y aurez l'occasion de réaliser des images fortes et de vous entretenir sur place avec les producteurs de lait organisateurs.

Les organisations mèneront ces actions dans le respect des restrictions actuelles.

Détails sur les actions autour du lait du 7 mai 2020 dans plusieurs pays européens

Belgique : Actions autour du lait

Où : en Flandres (sur un champ à hauteur de Rivierstraat 8-10, 9270 Laarne) et en Wallonie (Rue du Flament 16, 7090 Braine-le-Comte)

Contacts : Erwin Schöpges (FR, DE, NL) : +32 (0)497 90 45 47

Tanja Van Poecke (FR, NL) : +32 (0)474 529536

Allemagne : Construction d'une grande pyramide de lait en poudre à Berlin

Contact : Hans Foldenauer (DE) : +49 (0)170 5638056

France : Actions lait en poudre dans des champs dans plusieurs régions : Hauts-de-France, Grand Est, Normandie, Pays de la Loire et le Sud-Ouest

Contacts : Boris Gondouin (FR) : +33 (0)6 79 62 02 99

Sylvain Louis (FR) : +33 (0)6 44 34 52 43

Italie : Action lait en poudre

Où : à Crémone

Contacts : Emanuele Corradi - contact sur place (IT) : +39 (0)392 548 9566

Andrea Bruni - contact presse (IT, EN) : +39 (0)340 405 0054

Tyrol du Sud - Italie : Action poudre de lait à la ferme

Où : Paulihof, Fröhlichgasse 2, 39024 Mals, Tyrol du Sud

Contact : Markus Hafner (IT, DE) : +39 (0)340 9946025

Danemark : Action épandage de lait en poudre (le 6 mai)

Où : Vittarpvej 60, 6855 Outrup

Contact : Kjartan Poulsen (DE, EN, DK) : +45 (0)21 28 88 99

Lituanie : Action poudre de lait dans les environs de Kaunas

Contact : Eimantas Bicius (LT, EN) : +370 (0)615 85 255

Luxembourg : Action poudre de lait

Contact : Guy Diderrich (DE, FR, LU) : +352 (0)621 186 588

Contacts presse de l'EMB :

Erwin Schöpges - président de l'EMB (FR, DE, NL) : +32 (0)497 904 547

Vanessa Langer - contact presse de l'EMB (FR, EN, DE) : +32 (0)2 808 1935