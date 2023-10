La production américaine de pétrole brut a de nouveau augmenté en juillet et s'est rapprochée du record d'avant la pandémie, ce qui montre que la production a mieux résisté que prévu face à la forte baisse des activités de forage.

La production totale de pétrole brut et de condensats a augmenté pour atteindre 12,99 millions de barils par jour (bpj) en juillet 2023, ce qui n'est pas statistiquement différent du record de 13,00 millions de bpj établi en novembre 2019.

La production des 48 États inférieurs, à l'exclusion des eaux fédérales du golfe du Mexique, a augmenté pour atteindre un record de 10,7 millions de bpj, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie.

La production du Lower 48 a augmenté de 990 000 bpj (+10%) depuis le même mois de l'année précédente, bien que la croissance ait légèrement ralenti pour atteindre seulement 185 000 bpj (taux annualisé de +7%) au cours des trois derniers mois.

La croissance du forage et de la production de pétrole s'est ralentie en réaction tardive à la chute brutale des prix du pétrole depuis le milieu de l'année 2022.

Les prix à terme du brut américain corrigés de l'inflation se sont établis en moyenne à 71 dollars le baril (43e percentile pour tous les mois depuis le début du siècle) en juin 2023, contre 120 dollars (82e percentile) en juin 2022.

En conséquence, le nombre de plates-formes de forage pétrolier est tombé à 510 en moyenne en septembre 2023, contre un pic récent de 623 en décembre 2022.

Mais la production a continué d'augmenter, en partie à cause des retards du système - il faut en moyenne 12 mois pour qu'un changement de prix se traduise par un changement de production.

Les entreprises de schiste ont également tenté d'augmenter leur production en concentrant le nombre réduit d'appareils de forage sur les sites les plus prometteurs et en creusant des latéraux beaucoup plus longs.

Des sections horizontales plus longues permettent à chaque puits d'être en contact avec davantage de roches réservoirs et d'amener plus de pétrole à la surface, ce qui augmente la productivité par puits.

Graphique : Production de pétrole et de gaz aux États-Unis

Néanmoins, il est probable que la production se soit stabilisée, voire ait commencé à diminuer à partir du troisième trimestre, en raison de la baisse des prix et de la diminution du nombre de forages.

Depuis le début du troisième trimestre, cependant, les prix à terme ont fortement augmenté en réponse aux réductions supplémentaires de la production annoncées par l'Arabie saoudite et la Russie, ce qui a allégé la pression sur l'industrie américaine.

Les prix du premier mois ont atteint en moyenne plus de 89 dollars le baril en septembre, soit le 60e centile de tous les prix depuis le début du siècle en termes réels.

La hausse des prix a stimulé les flux de trésorerie et amélioré la confiance dans les perspectives à court et moyen terme des producteurs de schiste.

Les réductions de production opérées par l'Arabie saoudite et la Russie ont jeté une bouée de sauvetage aux entreprises de schiste américaines, les aidant à éviter une récession beaucoup plus profonde.

Il est désormais plus probable que la production américaine de brut se stabilise plutôt qu'elle ne diminue jusqu'à la fin de 2023 et au premier semestre de 2024, grâce aux restrictions imposées par le groupe des producteurs de l'OPEP+, qui comprend l'Arabie saoudite et la Russie.

De leur côté, les principaux producteurs américains de schiste ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention d'augmenter leur production en réponse à la récente hausse des prix.

PRODUCTION DE GAZ AUX ÉTATS-UNIS

À l'instar de la production pétrolière américaine, la production de gaz a également continué à augmenter, en réaction décalée aux prix élevés de 2022, mais l'effondrement des prix qui a suivi a été plus sévère et entraîne un ralentissement plus prononcé de la croissance de la production.

La production sèche s'est élevée à 3 222 milliards de pieds cubes en juillet 2023, soit une augmentation de moins de 4 % par rapport au même mois de l'année précédente.

La croissance s'est ralentie par rapport aux presque 7 % enregistrés il y a un an, l'industrie s'adaptant à des prix à terme parmi les plus bas depuis des décennies en termes réels.

Les prix réels du premier mois ont été en moyenne de seulement 2,22 $ par million d'unités thermiques britanniques (2e percentile pour tous les mois depuis 2000) en avril 2023, contre 9,16 $ (78e percentile) en août 2022.

Depuis lors, les prix ont augmenté, mais seulement modestement, atteignant en moyenne 2,70 dollars (8e centile) en septembre 2023, ce qui n'a pas été suffisant pour soulager la pression sur les producteurs.

Sans l'équivalent de l'Arabie saoudite, de la Russie et de l'OPEP+ pour accélérer le rééquilibrage, les producteurs de gaz américains ont connu des prix plus bas pendant plus longtemps que leurs homologues pétroliers.

Le nombre d'appareils de forage destinés principalement au gaz n'était en moyenne que de 116 en septembre 2023, contre un pic cyclique de 162 en septembre 2022.

La combinaison d'un nombre réduit d'appareils de forage, d'une croissance plus lente de la production, d'exportations plus rapides et de prix très bas stimulant la consommation des générateurs d'électricité a contribué à éliminer les stocks excédentaires reportés de 2022.

À la fin du mois de septembre, les stocks de gaz de travail ne dépassaient que de 75 milliards de pieds cubes (+2 % ou +0,27 écart-type) la moyenne saisonnière des dix années précédentes.

L'excédent s'est progressivement réduit, passant de 299 milliards de pieds cubes (+12 % ou +0,81 écart-type) à la fin du mois de juin.

Dans d'autres circonstances, les prix auraient probablement augmenté de manière significative en réponse à l'érosion de l'excédent.

Pour l'instant, cependant, les prix sont maintenus à un niveau très bas par les prévisions d'un temps plus chaud que la normale et d'une consommation de gaz plus faible pendant la première partie de l'hiver 2023/24.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes (Rédaction : Mark Potter).