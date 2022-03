Les producteurs de schiste américains Oasis et Whiting vont fusionner dans le cadre d'une opération de 6 milliards de dollars.

L'accord entre les sociétés qui exploitent la formation de schiste de Bakken, dans le Dakota du Nord, intervient dans un contexte de flambée importante des prix du pétrole brut à la suite de l'invasion russe en Ukraine.

Le Brent a grimpé à près de 130 dollars le baril lundi, son plus haut niveau depuis 2008, alors que les États-Unis et leurs alliés européens envisagent d'interdire les importations de pétrole russe et que les retards dans le retour potentiel du brut iranien sur les marchés mondiaux alimentent les craintes d'un resserrement de l'offre. [O/R]

Les actions d'Oasis ont augmenté de 3,8 %, tandis que Whiting Petroleum a grimpé de 6,1 % dans les échanges de pré-marché.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Whiting recevront 0,5774 action ordinaire d'Oasis et 6,25 dollars en espèces pour chaque action détenue.

À l'issue de l'opération, qui devrait avoir lieu au cours du second semestre 2022, les actionnaires de Whiting détiendront environ 53 % et ceux d'Oasis environ 47 % de la société fusionnée, sur une base entièrement diluée.

Les deux sociétés ont déposé le bilan en 2020 en vertu du chapitre 11, après que l'industrie de l'énergie a subi un effondrement sans précédent des prix du pétrole en raison de la pandémie de COVID-19.