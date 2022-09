Les producteurs de soja argentins qui accumulent des stocks devront faire face à des coûts de financement plus élevés, selon les banques centrales

La banque centrale a déclaré que les producteurs de soja dépassant une certaine taille qui thésaurisaient leurs stocks seraient confrontés à un taux de financement minimum "équivalent à 120 % du dernier taux de la politique monétaire".

Le taux d'intérêt de référence de l'Argentine est de 69,5 %.

L'annonce de jeudi vise à "rendre le crédit plus cher, de sorte qu'il est plus pratique de vendre (le soja) que de prendre un crédit", a expliqué une source familière avec la question.

La source a ajouté que désormais "le taux de toute ligne de crédit sera plus cher" pour les producteurs de soja, dont le taux minimum commencera à 83,4 % dans le cadre de la nouvelle politique, a précisé la source.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les autorités pour reconstituer les réserves de devises étrangères en baisse en faisant pression sur les producteurs de soja pour qu'ils exportent davantage.

Dimanche, le ministre de l'économie Sergio Massa a fixé un taux de change préférentiel pour les producteurs de soja, ce qui a fait bondir les exportations de soja en début de semaine.

L'Argentine est le premier exportateur mondial d'huile et de farine de soja transformées et le troisième exportateur de soja brut, mais les agriculteurs ont conservé leurs stocks pour se protéger de l'inflation et d'une éventuelle dévaluation du peso local.