Les produits métalliques font grimper les prix à la production en juillet

Zurich (awp) - Les prix à la production et à l'importation ont enregistré en juillet une hausse de 0,5% par comparaison avec juin. Les produits métalliques sont les grands responsables du renchérissement, fait savoir l'Office fédéral de la statistique (OFS) vendredi par voie de communiqué.

L'indice des prix à la production et à l'importation s'est ainsi porté à 103,2 points. Par rapport à juillet de l'année dernière, le niveau de l'indice a ainsi progressé de 3,3%.

Les statisticiens de l'OFS montrent que les produits pétroliers, les métaux et les produits semi-finis en métaux sont eux aussi devenus plus chers, mais dans une moindre mesure. En revanche, les prix ont baissé pour la viande de porc, les porcs de boucherie, les équipements d'irradiation médicale, électro-médicaux et électro-thérapeutiques.

Au niveau des prix à l'importation, ce sont essentiellement les produits pétroliers, les hydrocarbures, les métaux et les produits semi-finis en métaux qui ont augmenté ainsi que ceux des éléments en métal, des constructions en métaux légers, des ordinateurs et équipements périphériques et des autres produits métalliques. Par contre, les prix des légumes, des melons et des pommes de terre ont évolué en recul.

md/ck/lk