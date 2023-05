Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires réalisé avec les produits structurés a progressé au premier trimestre, notamment grâce aux instruments d'optimisation de performance et aux produits de levier, a annoncé mardi l'association du secteur.

Sur les trois premiers mois de 2023, le secteur a réalisé un chiffre d'affaires en hausse d'environ 10% comparé au trimestre précédent à 56 milliards de francs suisses, selon un communiqué de l'Association suisse des produits structurés (SSPA).

Les produits d'optimisation du rendement ont représenté la plus grande part des volumes (45% ou 25 milliards de francs suisses) pendant la période sous revue, suivis par les produits de levier (20% ou 11 milliards).

"Après une année 2022 difficile en matière d'investissement, le secteur a connu un bon début d'année 2023 malgré des conditions de marché toujours exigeantes", a estimé le président de la faîtière, Markus Pfister.

Ces statistiques ont été établies par le cabinet de consultants Boston Consulting Group et prennent en compte les produits cotés et non cotés, créés en Suisse ou pour la Suisse et vendus au niveau national et international.

Les membres de la SSPA sont la Banque cantonale vaudoise (BCV) et celle de Zurich (ZKB), Barclays Capital, Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs, Julius Bär, Leonteq, Raiffeisen Suisse, Société Générale et Vontobel. Ils représentent la majeure partie du marché helvétique.

al/vj