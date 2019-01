Les professionnels du foie gras dénoncent l'interdiction de vente en Californie

La plus haute juridiction américaine a rejeté un recours déposé par des producteurs de foie gras américains contre une loi interdisant de vendre dans cet Etat, le plus peuplé du pays, des produits "issus du gavage d'une volaille dans le but d'agrandir son foie".

Ce sont des producteurs de foie gras du Canada et de New York qui avait saisi la cour suprême.

La Cour suprême valide donc la loi, adoptée en 2004 par la Californie au nom de la lutte contre la cruauté faite aux animaux, qui prévoit une amende de 1.000 dollars.

Cette loi était entrée en vigueur en 2012, puis avait été suspendue par la justice en 2015, pour finalement être validée en appel en 2017.

Les professionnels français du foie gras, réunis au sein du Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras (Cifog), ont dénoncé mardi cette décision de la Cour suprême, plaidant "le respect de la liberté de choix du consommateur".

Le Cifog condamne "cette atteinte au libre commerce et à la libre consommation du foie gras, qui est un produit sain, loyal et marchand" et souligne le respect du bien-être animal pour sa production.

"Il est inacceptable qu'une telle décision, prise sous l'influence du lobbying de quelques activistes orchestrant une désinformation régulière de notre production pour prôner le végétarisme par dogmatisme, puisse mettre en danger l'image d'un mets emblématique de l'art de vivre à la française qui a d'ailleurs été officiellement reconnu "patrimoine culturel et gastronomique protégé en France" en 2006, a déclaré Michel Fruchet, le président du Cifog, dans un communiqué.

La France représente environ 70% de la production mondiale de foie gras et exporte en moyenne chaque année près de 5.000 tonnes dans le monde (Japon, Espagne, Pays Bas, Asie, Moyen Orient) pour un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros.

(Julie Rimbert, édité par Yves Clarisse)