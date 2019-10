Les profils dans la santé particulièrement recherchés en octobre

Zurich (awp) - Médecins, apothicaires et biologistes dans le domaine de la santé ont tiré en octobre une modeste augmentation de l'ensemble des annonces d'embauche en Suisse, selon un compte-rendu périodique du spécialiste du placement temporaire Michael Page mercredi. La petite hausse de 0,3% du total par rapport à septembre se traduit néanmoins par un bond de 17,7% en comparaison annuelle.

Les tentatives de recrutement de spécialistes de la santé et des sciences du vivant ont progressé de 6,7% sur un mois et de 17,7% sur un an. Le secteur demeure toutefois en troisième position au palmarès sur douze mois, derrière les profils dans les technologies de l'information (+26,6%) et l'encadrement de dirigeants (+24,3%). Le rapport omet de mentionner les secteurs ayant connu une décrue.

Par grandes régions, la Suisse centrale caracole en tête de liste avec une progression de 2,1%, loin devant la Suisse septentrionale (+0,7%), le bassin lémanique (+0,6%), le Plateau (+0,4%) et Zurich (+0,2%). L'Est du pays accuse un repli de 1,6% sur un mois, mais demeure incontestablement en tête de la progression sur un an avec 29,1%.

jh/ck