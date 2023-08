Selon Moody's, la qualité de crédit des collateralized loan obligations (CLO) du marché intermédiaire américain, principales sources de financement de la dette des entreprises de taille moyenne, ne s'est que légèrement détériorée, alors même que le risque global de retards de paiement de ces entreprises a augmenté.

Les nouvelles données suggèrent qu'en dépit de conditions de liquidité de plus en plus difficiles et de la hausse des taux d'intérêt, la demande de dette des entreprises de taille moyenne a persisté, contrairement aux craintes d'un assèchement du financement à mesure que la Réserve fédérale combat l'inflation par des taux d'intérêt plus élevés.

Les CLO sont des pools de prêts à effet de levier, structurés sous la forme d'un titre géré activement. Ils sont devenus la principale source de financement pour les entreprises qui ne sont pas de bonne qualité et qui cherchent à se financer par l'emprunt.

Selon le rapport de Moody's, les flux de trésorerie des emprunteurs de taille moyenne par rapport à leur dette se sont considérablement détériorés depuis l'année dernière, tout comme leurs perspectives de refinancement de la dette arrivant à échéance en 2024.

Le pourcentage d'emprunteurs de taille moyenne ayant une "faible liquidité" - ou ceux qui dépendent d'options de financement externes et très incertaines - est passé de 7 % au premier trimestre 2022 à environ 30 % au premier trimestre de cette année, selon le rapport.

Néanmoins, les profils de crédit des CLOs du marché intermédiaire "ne se sont que légèrement détériorés". Les prêts aux emprunteurs de taille moyenne arrivant à échéance en 2024 représentaient un peu moins de 9 % des portefeuilles de CLO examinés par Moody's, en partie à cause de la nature évolutive des estimations de crédit de Moody's.

Les gestionnaires de CLO ont également évalué activement les prêts de leurs tranches afin de détecter les prêts présentant le plus grand risque de défaillance, et les ont remplacés par des prêts plus sûrs si nécessaire.

Shiloh Bates, partenaire et directeur des investissements chez Flat Rock Global, gestionnaire de crédit alternatif, a souligné la performance des prêts du marché intermédiaire après la pandémie.

Au cours des deux dernières années, les prêts du marché intermédiaire ont montré leur résilience, bien que les ratios de couverture des intérêts aient reculé par rapport à leurs niveaux record", a déclaré Mme Bates. (Reportage de Matt Tracy ; Rédaction de David Gregorio)