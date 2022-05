Les profits des banques américaines chutent alors que les créanciers reconstituent leurs coussins de pertes dans un contexte d'incertitude -FDIC

Les bénéfices des banques ont baissé de 22,2 % par rapport au premier trimestre de 2021, sous l'effet des banques ayant plus de 10 milliards de dollars d'actifs qui ont mis de côté davantage de fonds pour se prémunir contre les pertes sur prêts.

"Les pressions inflationnistes, la hausse des taux d'intérêt et l'incertitude géopolitique pourraient entraver la rentabilité des banques, affaiblir la qualité du crédit et réduire la croissance des prêts", a déclaré Martin Gruenberg, président par intérim de la FDIC, dans un communiqué.

Les bénéfices des banques avaient atteint des sommets au début de l'année 2021, car l'impact réduit de la pandémie COVID-19 a entraîné une reprise de la croissance économique et permis aux banques de réduire les énormes réserves pour pertes sur prêts qu'elles avaient constituées au début de la pandémie.

Mais les bénéfices ont diminué car les banques sont devenues moins agressives dans la réduction de ces coussins, tandis que certains grands créanciers font marche arrière et les reconstituent, grignotant encore plus les bénéfices potentiels.

Au cours du premier trimestre de 2021, le secteur a réduit les provisions pour pertes sur prêts de 14,5 milliards de dollars, mais a commencé à les augmenter de 5,2 milliards de dollars au cours du premier trimestre de cette année.

Cette croissance des réserves a été principalement tirée par les grandes banques ayant plus de 10 milliards de dollars d'actifs, car seulement 25 % de toutes les banques ont déclaré des provisions pour pertes sur prêts plus élevées, a déclaré la FDIC.

JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group Inc et Citigroup Inc combinés, par exemple, ont mis de côté 3,36 milliards de dollars en réserves pour pertes de crédit au cours du premier trimestre de cette année, ont déclaré les banques.

Cependant, le secteur a déclaré que les soldes des prêts ont encore augmenté de 1 % au premier trimestre, principalement grâce à l'augmentation des prêts commerciaux et industriels. Et les soldes des prêts non courants ont continué à baisser, chutant de 4,5 % au premier trimestre pour atteindre un taux de prêts non courants de seulement 0,84 %.