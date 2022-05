Les profits des gestionnaires de prestations pharmaceutiques visés par un nouveau projet de loi américain

Le coût élevé des factures médicales de toutes sortes, y compris la flambée des prix des anciens médicaments comme l'insuline, a suscité l'inquiétude des législateurs des deux partis.

"L'augmentation du coût des médicaments sur ordonnance a un effet dévastateur sur le portefeuille des consommateurs américains", a déclaré la sénatrice Cantwell dans un communiqué. "Les PBM sont les intermédiaires de la chaîne d'approvisionnement en médicaments sur ordonnance et il est temps que le Congrès donne à la FTC la capacité de jeter une lumière plus vive sur toutes les pratiques trompeuses et abusives."

Le sénateur Grassley a déclaré que ses électeurs se plaignaient régulièrement du coût des médicaments.

"Il est essentiel que le Congrès ordonne à la Federal Trade Commission de s'attaquer à ces pratiques arbitraires, déloyales et trompeuses", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le projet de loi interdirait les systèmes de tarification déloyaux et exigerait des rapports à la FTC sur des choses telles que la tarification étalée, lorsque le PBM paie un prix à la pharmacie mais facture un taux plus élevé au plan de santé de la personne et garde la différence.

Trois PBM contrôlent près de 80 % du marché des médicaments sur ordonnance, selon le bureau de Mme Cantwell.

Un assistant de la sénatrice a déclaré qu'il s'agissait de l'unité Optum de UnitedHealth Group Inc, de CVS Caremark de CVS Health Corp et d'Express Scripts de Cigna Corp. Les PBM tiennent des listes de médicaments couverts par les plans d'assurance maladie et négocient les prix avec les fabricants.

Le bureau de Mme Cantwell a cité un rapport récent du Congressional Budget Office, qui a constaté que l'élimination des prix étalés permettrait à Medicaid, le programme fédéral d'assurance pour les pauvres, d'économiser quelque 900 millions de dollars sur 10 ans.