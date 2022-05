Les projets de fin d'année d'une école élémentaire du Texas brisés par une fusillade

Ils avaient visité le zoo et participé à une exposition sur les talents, selon des messages récents publiés sur la page Facebook de l'école. Mardi était le jour des récompenses, selon le calendrier, et les élèves étaient invités à porter une belle tenue et des chaussures amusantes dans le cadre d'un thème "libre et fantaisiste".

Mais à 11 h 43, une obligation a été publiée sur le fil Facebook : "Sachez qu'en ce moment, l'école élémentaire Robb est sous un statut de verrouillage en raison de coups de feu dans la zone. Les élèves et le personnel sont en sécurité dans le bâtiment", était-il écrit.

Puis venait un second message : "Il y a un tireur actif à l'école primaire Robb. Les forces de l'ordre sont sur place."

Les administrateurs de l'école ont demandé aux parents de rester à l'écart. L'école accueille environ 570 enfants de la deuxième à la quatrième année, dont près de 90 % sont hispaniques.

Les détails qui ont suivi ont été dévastateurs : un tireur de 18 ans avait ouvert le feu dans l'école, tuant 18 enfants et un adulte, selon les officiels.

Des messages ont afflué du monde entier, proposant des prières et exprimant leur indignation face à une nouvelle fusillade de masse aux États-Unis.

"Nos cœurs se brisent pour les familles qui ont été touchées par ce mal", a écrit Susan Vanderwier de l'Indiana sur la page Facebook de l'école.

Le district scolaire a déclaré que l'école élémentaire, dont l'énoncé de mission est "Vivre. Apprendre. Aimer. Lead", resterait fermée pour les derniers jours de l'année scolaire.